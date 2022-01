Cearense 2022 tem terça-feira com rodada cheia e briga em todas as partes da tabela

A quarta rodada do Campeonato Cearense 2022 acontece nesta terça-feira, 18, com jornada cheia. Além da partida entre Maracanã x Ferroviário, no Estádio Domingão, outros três jogos preenchem a tarde e noite de futebol cearense, com Caucaia x Crato, Icasa x Pacajus e Iguatu x Atlético-CE.

Líder e invicto, o Caucaia recebe o Crato. A Raposa Metropolitana divide o posto com o Maracanã, com duas vitórias e um empate, somando sete pontos, e mantém a liderança em caso de vitória.

Já o Azulão do Cariri vem na quinta colocação com quatro pontos — com uma vitória, um empate e uma derrota — e busca um bom resultado para se colocar entre os quatro primeiros. O jogo acontece no Estádio João Ronaldo, em Pacajus, às 16 horas.

Sobre o assunto Ferroviário vence Atlético-CE por 3 a 1 e conquista primeira vitória no Cearense

Cearense 2022: Caucaia e Maracanã mantêm invencibilidade; Pacajus confirma recuperação

No mesmo horário, o Pacajus vai até o Cariri enfrentar o Icasa, no estádio Inaldão, em Barbalha. O Verdão do Cariri é a grande decepção deste início de campeonato. Lanterna, com apenas um ponto somado, é a única equipe que ainda não balançou as redes.

Já o Pacajus, perdeu na estreia, mas vem de duas vitórias seguidas e quer confirmar o bom momento para se firmar nas primeiras colocações. Atualmente ocupa o terceiro lugar, com seis pontos.

Finalizando a rodada, às 19 horas, Iguatu e Atlético Cearense duelam em um confronto de dois times que ainda não venceram e precisam da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O jogo acontece no estádio Inaldão, em Iguatu.

O time da casa conquistou um bom resultado na estreia, empatando com o Ferroviário no último minuto, mas depois sofreu duas derrotas e fica empatado em pontos com os lanternas. Um deles é o próprio Atlético, que desfez todo o seu elenco da última temporada e ainda luta contra uma crise financeira que assola o clube.

Com exceção de Iguatu x Atlético Cearense, todos os outros jogos terão transmissão do canal do Youtube da Federação Cearense de Futebol.

