Maracanã publica nota esclarecendo ataque a ônibus e cobra posição da FCF

O Maracanã divulgou nota para esclarecer detalhes do incidente ocorrido no último sábado, 15, após a partida contra o Iguatu, no Estádio Morenão, pelo Campeonato Cearense 2022. O ônibus do time foi abordado por torcedores que agrediram atletas e comissão técnica física e verbalmente.

Segundo o clube, o incidente ocorreu por falta de segurança do estádio, "que permitiu o acesso de um grupo de torcedores à região do vestiário e estacionamento". O Maracanã falou também que os ataques geraram danos físicos e materiais, e que uma das pedras arremessadas acertaram um integrante da comissão.

Ao final da nota, o time diz estar no aguardo de uma posição por parte da FCF, que ainda não se pronunciou. Procurada pelo Esportes O POVO, a Federação disse estar analisando o caso.

