Ferroviário e Floresta se enfrentam por vaga na fase de grupos do Nordestão

Após empate sem gols no primeiro confronto, Tubarão da Barra e Verdão da Vila Manoel Sátiro fazem duelo decisivo por vaga na fase de grupos da próxima edição do torneio regional nesta terça-feira, 2, às 21h30min, na Arena Castelão

Ferroviário e Floresta fazem, nesta terça-feira, 2, às 21h30min, confronto decisivo para saber qual das duas equipes irá garantir uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste 2022. O duelo, válido pelo jogo de volta da terceira e última etapa da fase preliminar da competição, será disputado na Arena Castelão. A partida marcará o reencontro do clube coral com o seu torcedor nas arquibancadas desde o início da pandemia de Covid-19.

Após o empate sem gols no jogo de ida, uma vitória simples para qualquer um dos lados garante o vencedor na próxima edição do Nordestão. Em caso de nova igualdade no placar, o duelo entre as equipes será decidido nos pênaltis.

Com a suspensão do treinador Anderson Batatais, expulso no jogo de ida, o auxiliar técnico Caé Cunha comandará o Ferroviário do banco de reservas. A equipe coral conta com o retorno do meia-atacante Berguinho, recuperado de lesão, mas pode ter os desfalques do meia Mauri e do atacante Wandson. O Tubarão só deve divulgar se a dupla estará à disposição instantes antes do jogo.

Do outro lado do confronto, Daniel Rocha, treinador do Floresta, terá todo os jogadores à disposição, com exceção do volante Thalison, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. O elenco do Verdão realizou exames e todos os atletas e comissão técnica testaram negativo para Covid-19.

O Tubarão da Barra busca voltar a disputar o Nordestão após três anos. Terceiro colocado no Campeonato Cearense deste ano, a equipe coral estreou direto na segunda fase da etapa preliminar da competição, com vitória por 4 a 0 sobre a Juazeirense-BA. Os gols foram marcados por Vitão, Edson Cariús, Wandson e Richardson.

Já o Floresta almeja a classificação inédita ao torneio regional e disputa a fase preliminar desde o inicio. Na primeira etapa, o Verdão derrotou o Treze-PB, fora de casa, pelo placar de 3 a 1, com gols de Maílson, Flávio Torres e Fábio Alves. Na etapa seguinte, a equipe cearense conseguiu classificação heroica diante do Santa Cruz-PE, também fora de casa. Após empate por 3 a 3 no tempo normal — com gols de Paulo Vyctor, Fábio Alves e Maílson —, o Lobo da Vila venceu a equipe pernambucana por 4 a 2 nos pênaltis.

Ferroviário x Floresta

Ferroviário

4-3-3: Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Lucas Gonçalves e Clisman; Berguinho, Edson Cariús e Gabriel Silva. Técnico: Caé Cunha.

Floresta

4-3-3: Douglas Dias; Daniel, Alisson, Maílson e Fábio Alves; Athyrson, Jô e Renê; Eugênio, Flávio Torres e Paulo Vyctor. Técnico: Daniel Rocha.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 02/11/2021

Horário: 21h30min

Árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araújo (AL) e Wagner Jose da Silva (AL)

Transmissão: Nordeste FC e SBT

