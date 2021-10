Floresta vence Treze por 3 a 1 e avança nas Eliminatórias da Copa do Nordeste 2022

Com gols de Maílson, Flávio Torres e Fábio Alves, Lobo da Vila bate Galo da Borborema em Campina Grande e se classifica para enfrentar Santa Cruz-PE na segunda fase do pré-Nordestão

Em duelo movimentado na noite desta terça-feira, 12, o Floresta venceu o Treze-PB por 3 a 1, no estádio Amigão, em Campina Grande/PB, pela primeira fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste de 2022. O triunfo classifica a equipe cearense para a próxima etapa da fase prévia do torneio regional, na qual enfrentará o Santa Cruz-PE.

O Lobo da Vila saiu na frente com o zagueiro Maílson, que aproveitou cobrança de escanteio de Fábio Alves e subiu livre na área para testar firme para o fundo das redes. O Galo da Borborema deixou tudo igual aos 42 minutos, quando Nininho cobrou falta rasteira da entrada da área, a bola passou por baixo da barreira e morreu no fundo do gol, sem chance para o arqueiro Douglas Dias.

Quatro minutos depois, nos acréscimos do primeiro tempo, Maílson avançou pela ponta direita em jogada individual, cruzou rasteiro, e Flávio Torres se antecipou à marcação para finalizar de carrinho e anotar o tento.

Logo aos seis minutos da segunda etapa, Paulo Vyctor deu passe em profundidade entre dois marcadores, e Fábio Alves apareceu livre na ponta esquerda da área para encher o pé em chute cruzado e fazer o 3 a 1.

Classificado, o Verdão terá pela frente o Santa Cruz-PE na segunda fase das Eliminatórias do Nordestão. O duelo, também em jogo único, será na próxima terça-feira, 19, às 21h30min, no Arruda, em Recife. O vencedor avançará para a terceira etapa, que será disputada em ida e volta e definirá o classificado para a fase de grupos.

Na quarta-feira, 13, será a vez do Atlético-CE encarar o Jacuipense-BA, às 19h30min, no estádio Barradão, em Salvador. O ganhador do confronto garantirá classificação para enfrentar o ABC-RN na etapa seguinte do torneio. Já o Ferroviário entra direto na segunda fase e receberá a Juazeirense-BA, terça-feira, 19, às 21h30min, em local a definir.

