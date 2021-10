Floresta e Ferroviário ficam no 0 a 0 em jogo de ida por vaga no Nordestão

Floresta e Ferroviário se enfrentaram na noite desta terça-feira, 26, no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Fortaleza (CE), em jogo válido pela terceira etapa da fase preliminar da Copa do Nordeste 2022. Em partida bastante disputada, o Verdão da Vila Manoel Sátiro e o Tubarão da Barra não conseguiram marcar e emparam por 0 a 0 no primeiro confronto do duelo decisivo entre as equipes cearenses.

O jogo de volta acontece na próxima terça-feira, 2, às 21h30min, na Arena Castelão. Uma vitória simples para qualquer uma das equipes garante o vencedor na fase de grupos da próxima edição da Copa do Nordeste. Um novo empate leva o confronto para os pênaltis.

O Ferroviário tomou a iniciativa do jogo e teve mais presença no campo de ataque no primeiro tempo. A equipe coral teve marcação mais agressiva, pressionando saída de bola do Floresta e concentrou as jogadas ofensivas pelo lado esquerdo, com Gabriel Silva e Thiaguinho, que substituiu o meia Mauri, lesionado, logo aos 12 minutos.

Já o Verdão da Vila Manoel Sátiro adotou uma postura mais defensiva, marcando a partir do meio de campo e tentando explorar os contra-ataques, mas sem sucesso. A equipe comandada pelo técnico Daniel Rocha passou os 45 minutos iniciais sem oferecer riscos ao Tubarão da Barra.

A melhor oportunidade de gol da primeira etapa saiu dos pés de Clisman, aos dez minutos. O camisa 8 do Ferroviário recebeu passe de Gabriel Silva e finalizou da marca do pênalti, mas parou em ótima defesa do goleiro Douglas Dias. No restante do primeiro tempo, a equipe coral ainda contou com finalização de Lázaro, em chute de fora da área, mas não exigiu intervenção do arqueiro do Lobo da Vila.

O segundo tempo do confronto entre as equipes cearenses foi mais equilibrado e contou com bastante movimentação dos dois times. Aos nove minutos, o goleiro Rafael saiu jogando errado e deu a bola nos pés de Paulo Vyctor, mas o atacante não aproveitou a melhor oportunidade do Verdão no jogo e finalizou para fora.



No restante da etapa final, os ânimos ficaram exaltados e as equipes abusaram das faltas, com o jogo bastante disputado no meio de campo. Nos 15 minutos finais, o Ferroviário ainda tentou ensaiar uma pressão no campo de ataque, mas não conseguiu criar chances claras de gol e a partida ficou no empate por 0 a 0. Aos 43 minutos, o Tubarão da Barra ainda teve o técnico Anderson Batatais expulso, após o comandante da equipe coral reclamar com o árbitro da partida.

