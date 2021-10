Como a ida à fase de grupos da Copa do Nordeste pode ser importante para Ferroviário e Floresta

Ferroviário e Floresta disputarão uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste 2022. A competição pode ser um importante degrau no planejamento dos clubes para a próxima temporada.

Além do dinheiro que uma participação na fase final traria, o torneio deve oferecer um calendário maior e mais qualificado contra times competitivos da região e aumentar a visibilidade aos clubes participantes.

Para o Lobo da Vila Manoel Sátiro, uma classificação à fase de grupos seria um feito inédito do clube, se colocando entre as principais equipes da região. Seria também uma forma de testar seu elenco contra clubes fortes, visando a disputa da Série C.

Já o Ferroviário disputou a competição pela última vez em 2018, quando ficou em último do grupo B, com Vitória-BA, ABC-RN e Globo-RN. O Presidente do Tubarão, Newton Filho, destacou o crescimento do certame e a importância que disputar a fase de grupos tem para a equipe:

"É uma competição que tem crescido e isso traz uma responsabilidade maior nos próximos dois jogos. A gente conseguindo nosso objetivo de entrar na fase de grupos significa muito para o clube. A visibilidade da competição, os termos financeiros, também, para o orçamento do clube, que significa alguns meses de folha de pagamento e um investimento maior no setor de futebol."

Ferroviário e Floresta se enfrentam em duelos de ida e volta pela última eliminatória da Copa do Nordeste. As partidas ainda não possuem datas e locais definidos, mas o jogo de ida já deve acontecer na próxima semana, de acordo com a tabela básica da CBF.

