Ferroviário abre check-in para jogo contra o Floresta e lança promoção para sócios inadimplentes

Time coral vai realizar seu primeiro jogo com torcida na arquibancada desde o início da pandemia do novo coronavírus. Apenas o setor premium do estádio será utilizado

O Ferroviário anunciou a abertura do check-in para os sócios-torcedores que quiserem acompanhar da arquibancada o jogo da volta contra o Floresta, pela fase preliminar da Copa do Nordeste, que vale vaga na fase de grupos do torneio. O jogo está marcado para a terça-feira, 2, às 21h30min, no Castelão.

Para se adaptar ao protocolo sanitário vigente de presença de público no estádio, a diretoria coral criou um site específico (ferroviario.com.br/vacina) para que os sócios possam comprovar que estão com o ciclo de vacinação completo. No endereço eletrônico, será necessário preencher os dados e enviar em PDF o comprovante digital de vacinação, retirado pelo ConecteSUS ou Vacine Já. A segunda dose da vacina tem que ter sido tomada há pelo menos 15 dias.

O sócio que marcar lugar no estádio, no site do programa ou aplicativo, ganhará um ingresso gratuito para acompanhante, que também precisa comprovar que tomou as duas doses na página específica para isso. A retirada do bilhete, que será nominal, poderá ser feita na Ferrão Store, no shopping RioMar Kennedy.

A venda avulsa de ingressos começará nesta quinta-feira, 28, e será apenas online, pelo portal Ingresso de Vantagens. O preço cheio é de R$ 20 e a comprovação do ciclo completo de vacinação também é necessário.

O Ferroviário utilizará apenas o setor premium e contará somente com 50% da capacidade do espaço, o que significa 2.125 lugares disponíveis.

Para facilitar o acesso dos torcedores e movimentar o programa de sócios-torcedores, a diretoria do Ferroviário resolveu fazer uma promoção para os associados. Aqueles que estiverem inadimplentes em até seis parcelas ficarão adimplentes com o pagamento de uma. Os que estiverem devendo sete parcelas ou mais, ficam em condição regular ao pagar duas mensalidades.

A promoção é excepcional para o duelo contra o Floresta, no Castelão, na terça-feira, 2. No dia do jogo, os portões vão abrir duas horas antes e fechar a meia hora da bola rolar. Na arquibancada, torcedores terão que usar máscaras cirúrgicas e manter distanciamento.

