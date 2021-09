MPCE propõe que evento-teste com público no Castelão seja no dia 9; decisão será da Sesa

Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor sugere à Secretaria da Saúde que liberação de torcedores nos jogos seja adiada para "acompanhar melhor todos os passos para esse retorno gradual"

Em ofício enviado na última quarta-feira, 29, o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) solicita à Secretaria da Saúde (Sesa) do Governo do Estado do Ceará que o evento-teste com público na Arena Castelão seja realizado no próximo dia 9 de outubro, no jogo entre Fortaleza e Flamengo-RJ, pela Série A.

O órgão pontua que "a situação exige análise com razoabilidade e proporcionalidade" e alerta que "a prudência recomenda cautela para evitar dessabores ocorridos em outros Estados quando restou impossível o cumprimento dos protocolos sanitários nos jogos testes; cumprimento efetivo e eficaz do Protocolo especial para o referido jogo, bem como a necessidade precípua de tempo suficiente para o Clube Mandante apresentar à sociedade e ao Ministério Público o planejamento passo a passo das diretrizes traçadas por essa Secretaria".

Diante disso, o Nudtor propõe que o evento-teste seja adiado, uma vez que "este Órgão de fiscalização e controle poderá acompanhar melhor todos os passos para esse retorno gradual do público torcedor, inclusive a Própria Secretaria da Saúde poder monitorar os resultados pós jogo". O MPCE enfatiza que é apenas uma sugestão e que a decisão final sobre o tema cabe à Sesa.

No início desta semana, a Federação Cearense de Futebol (FCF) indicou Fortaleza x Atlético-GO, no próximo sábado, 2, e Ceará x Internacional-RS, no dia 6, como os primeiros eventos-teste com presença de público no Gigante da Boa Vista, que terá 10% da capacidade liberada - cerca de 6.200 torcedores.

Na última segunda-feira, 27, o Tricolor encaminhou à Sesa o protocolo e aguardava a autorização. O documento elaborado para a partida prevê a venda de ingressos exclusivamente virtual, barreiras no entorno do estádio e nas áreas de acesso e a divisão dos torcedores em quase todos os setores - à exceção do setor especial, que não será utilizado.

O clube do Pici aguardava a liberação da pasta estadual para iniciar a venda dos bilhetes, mas, na última quarta-feira, 29, a Secretaria apresentou seis exigências de mudanças no protocolo, como a proibição de venda de bebidas alcoólicas, a fiscalização e o monitoramento dos residentes de Fortaleza durante 14 dias e a liberação de acesso apenas para as pessoas que tomaram a segunda dose há pelo menos 15 dias, por exemplo.

O órgão estadual deu as 23h59min desta quinta, 30, para o envio do novo documento. A FCF já havia assegurado que cumpriria todas as demandas para liberar a presença de público e que marcará nova conversa com a Sesa após os primeiros eventos-teste para discutir os tópicos. O Fortaleza também deu anuência para os ajustes e encaminhará a versão atualizada do documento.

A realização de eventos-teste com 10% da capacidade da Arena Castelão foi autorizada pelo governador Camilo Santana no último dia 17. Na última terça-feira, 28, o Conselho Técnico da Série A liberou a presença de torcedores nos jogos da competição a partir deste fim de semana. O Fortaleza encara o Atlético-GO no próximo sábado, 2, às 17 horas, pela 23ª rodada da competição.

Veja as adequações exigidas pela Sesa:

Apresentar documento de anuência da Secretaria Municipal de Saúde assumindo o compromisso em fiscalizar e monitorar os participantes residentes em Fortaleza, pelo período de 14 dias;

Apresentar Plano Operacional de como será realizado o monitoramento dos participantes, trabalhadores e colaboradores do evento;

Apresentar comprovação de participação dos colaboradores no Curso de Biossegurança promovido pela Escola de Saúde Pública (esta atividade é oferecida gratuitamente e on-line, com oito horas de duração);

Descrever como será realizada a comprovação do esquema de vacinação completo contra a Covid-19 em pelo menos 15 dias antes da realização do evento;

Não permitir acesso a torcedores, funcionários e colaboradores com apenas a primeira dose da vacina, ainda que com teste de antígeno ou RT-PCR negativo;

Não permitir venda e consumo de bebidas alcoólicas dentro do estádio.

