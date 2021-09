Sesa pede adequações ao protocolo para presença de torcida em Fortaleza x Atlético-GO

Secretaria apontou desacordo do protocolo específico desenvolvido para a partida com o protocolo para eventos testes feito por ela mesmo e pediu correções até o fim de quinta-feira, 30, para ter tempo hábil de avaliar se jogo terá público ou não

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) fez exigências de adequações ao protocolo sanitário desenvolvido para realização de evento-teste com torcida no Castelão para o jogo entre Fortaleza e Atlético-GO, que acontecerá no sábado, 2.

No parecer emitido e enviado à Federação Cearense de Futebol (FCF), a Sesa explicou que alguns itens não estão em conformidade com o Protocolo de Eventos Testes publicado pela própria secretaria e com o atual decreto de medidas de isolamento social do Governo do Estado.

As adequações solicitadas foram as seguintes:

– Apresentar documento de anuência da Secretaria Municipal de Saúde assumindo o compromisso em fiscalizar e monitorar os participantes residentes em Fortaleza, pelo período de 14 dias;

– Apresentar Plano Operacional de como será realizado o monitoramento dos participantes, trabalhadores e colaboradores do evento;

– Apresentar comprovação de participação dos colaboradores no Curso de Biossegurança promovido pela Escola de Saúde Pública (esta atividade é oferecida gratuitamente e on-line, com oito horas de duração)

– Descrever como será realizada a comprovação do esquema de vacinação completo contra a Covid-19 em pelo menos 15 dias antes da realização do evento;

– Não permitir acesso a torcedores, funcionários e colaboradores com apenas a primeira dose da vacina, ainda que com teste de antígeno ou RT-PCR negativo;

– Não permitir venda e consumo de bebidas alcoólicas dentro do estádio.

No documento, a Sesa pede ainda à FCF que encaminhe às adequações até às 23h59min de quinta-feira, 30, para que haja tempo hábil de um parecer definitivo sobre a presença de público ou não no Castelão para o jogo de sábado.

Nessa condição, se houver liberação, o Fortaleza terá praticamente o dia de véspera da partida para operar a venda dos ingressos. O clube deve se manifestar sobre o assunto ainda nesta quarta-feira, 29.



