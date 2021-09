Ingressos virtuais, barreiras e divisão por setores: veja o protocolo de Fortaleza x Atlético-GO

Documento elaborado pelo Tricolor está sob análise da Secretaria da Saúde e estabelece normas para o acesso do público no evento-teste do próximo sábado, 2, pela Série A

O duelo entre Fortaleza e Atlético-GO, no próximo sábado, 2, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A, marcará o retorno dos torcedores cearenses aos estádios desde o início da pandemia de Covid-19. O Esportes O POVO teve acesso ao protocolo elaborado para o evento-teste com presença de público, que foi enviado à Secretaria da Saúde (Sesa) e aguarda aprovação. O documento prevê barreiras para evitar aglomerações, venda de ingressos virtuais e divisão por setores conforme a capacidade de 10% liberada.

O Tricolor receberá 6.200 torcedores na partida: 5 mil sócios, que realizarão check-in de forma virtual, 1 mil não-sócios, que irão adquirir ingressos, e mais 200 nos camarotes. O clube aguarda o aval da Sesa quanto ao protocolo para iniciar a venda dos bilhetes, mas já definiu e estabeleceu no protocolo que a comercialização será realizar apenas de forma virtual.

Em respeito às normas estabelecidas pelo Governo do Estado, o documento informa que "só haverá liberação da compra ou check in do torcedor mediante a comprovação de imunização de 2a dose da vacina ou dose única conforme Ministério da Saúde". Além disso, "haverá barreira de checagem dos ingressos digitais, em cada extremidade dos portões de acesso para garantir que somente torcedores com ingresso destinado a esses portões entrem".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Lucas Lima completa um mês no Fortaleza e emenda sequência como titular na Série A

Felipe Alves ressalta a importância do retorno da torcida do Fortaleza às partidas

Também haverá barreiras na área externa do estádio para evitar aglomerações de torcedores no entorno, facilitando a chegada do público e das delegações. "Os portões de acesso e arquibancadas que estarão disponíveis aos torcedores serão devidamente sinalizadas com distanciamento alternado entre catracas e cadeiras, e com orientadores em cada portão solicitando o uso da máscara e distanciamentos devidos nas arquibancadas", diz o protocolo.

Outra medida neste sentido é distribuir a torcida em quase todos os setores do Castelão - à exceção do setor especial, acima dos camarotes, que não será utilizado. Os 6.200 torcedores serão distribuídos entre setores superior (sul, norte e central), inferior (sul, norte e central), premium e camarotes.

Mensagens educativas e sem ambulantes

O protocolo ainda discorre sobre a obrigatoriedade do uso de máscara e a disponibilização de totens com álcool em gel. Os funcionários da operação do jogo terão que usar EPIs adequadas e apresentar comprovação da vacinação plena (duas doses ou dose única) ou da primeira dose e teste PCR negativo.

Não haverá vendedores ambulantes no estádio, com a venda de alimentos e bebidas ocorrendo apenas nos bares, que terão "demarcação no chão de distanciamento 1,5 m por pessoa" e usarão "todas as boas práticas autorizadas pela Vigilância Sanitária e já em funcionamento nos estabelecimentos".

Além disso, o clube divulgará mensagens educativas no sistema de som do Gigante da Boa Vista, utilizará adesivos de distanciamento social no chão e nas cadeiras disponíveis para uso e reforçará a divulgação do protocolo nas mídias sociais.

Com informações de Brenno Rebouças

Tags