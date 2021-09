Governo libera evento-teste no Castelão com presença de público; partida será definida pela FCF

Teste acontecerá com apenas 10% da capacidade da praça esportiva e apenas pessoas vacinadas com as duas doses poderão comparecer. Não há data definida para o evento

O Governo do Ceará deu o primeiro passo para a volta dos torcedores aos estádios de futebol. Em live para atualizar a situação da pandemia do novo coronavírus no Estado, nesta sexta-feira, 17, o governador Camilo Santana anunciou que o Castelão terá um evento-teste com presença de público, limitado a 10% de sua capacidade. Ainda não há definição de que evento será e nem uma data prevista.

Caberá à Federação Cearense de Futebol (FCF) definir que partida de futebol servirá como evento-teste. “Essa é uma demanda da confederação estadual de futebol que que definirá qual será o primeiro evento a ser realizado com público presencial. O comitê deliberou por 10% do público (capacidade) e a exigência de ter as duas doses, das pessoas vacinadas. Então esse protocolo vai ser construído com a Secretaria de Saúde do Estado, com a confederação de futebol do nosso estado”, avisou o governador.

Ao Esportes O POVO, o presidente da FCF, Mauro Carmélio, disse que aguarda o recebimento da determinação governamental e trabalhará junto com a CBF, administração do Castelão e os clubes para a organização do evento. A decisão do Governo deverá sair em decreto até a manhã de sábado, 18.

Clubes e FCF haviam solicitado ao Governo a liberação do Castelão para 40% da capacidade, o que não aconteceu. Mesmo assim, Carmélio diz ter ficado satisfeito com a autorização do evento-teste.

“Ficamos satisfeitos sim, porque demonstra que o protocolo que a Federação apresentou, o Governo aceitou, entendeu que pode ser viável o retorno ao torcedor. Quanto aos 10%, nós vamos analisar com os dois clubes para que possamos ter a condição de praticar. Agora vamos conversar com eles e a Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv) como vamos fazer a parte de logística, para que o torcedor possa ir ao estádio tranquilamente, sem nenhum problema", disse o dirigente.

A capacidade atual de operação do Castelão é de 55 mil torcedores. Se a base dos 10% for em cima disso, o evento-teste será realizado com 5,5 mil torcedores. A capacidade total da praça esportiva, porém, é de 63.904 e se o cálculo for feito em cima dela, a quantidade de público que poderá comparecer ao teste será de 6.390.

Vale lembrar que para jogos do Campeonato Brasileiro, existe um acordo entre 19 clubes da Série A (a exceção é o Flamengo) para a volta do público somente acontecer quando todos os clubes tiverem a mesma condição (isonomia). Quanto à Copa do Brasil, a CBF permite que haja público desde que os dois times envolvidos na partida tenham a liberação de seus governos estaduais.

