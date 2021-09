Fortaleza aguarda aval da Secretaria da Saúde para iniciar venda de ingressos; veja detalhes

Decisão do Conselho Técnico da Série A abriu caminho para retorno do público aos estádios. Leão já preparou procedimentos e depende apenas da aprovação da Pasta para receber a torcida no jogo deste sábado contra o Atlético-GO

Após a decisão do Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro pela volta do público aos estádios em jogos da competição, o Fortaleza agora depende apenas da aprovação do protocolo enviado à Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) nessa segunda-feira, 27, para iniciar a operação de venda de ingressos para a partida contra o Atlético-GO. O duelo está marcado para o próximo sábado, 2, às 17 horas, na Arena Castelão. O Tricolor do Pici já preparou todos os procedimentos e deve iniciá-los logo após receber o aval da Pasta.

Conforme o Esportes O POVO apurou, o Fortaleza irá disponibilizar 6.200 ingressos para a partida, sendo 5 mil para sócios, que farão check-in, mil para venda avulsa (não sócios) e outros 200 para camarotes, que também serão vendidos. Os preços ainda serão definidos. Com exceção do setor especial, todos os demais espaços do estádios serão utilizados. A medida foi tomada para garantir que os torcedores possam manter o distanciamento enquanto assistem ao jogo. O Governo do Estado liberou eventos-teste no Castelão com ocupação de até 10% da capacidade da praça esportiva.

A operação para o retorno da torcida ao jogo deste sábado também prevê que apenas os torcedores com o esquema vacinal completo — ou seja, aqueles que tomaram as duas doses das vacinas Coronavac, Pfizer e Astrazeneca ou a dose única do imunizante da Janssen —, poderão entrar na Arena Castelão. A validação será feita pelo clube. Cada adepto deve apresentar o certificado de vacinação contra Covid-19 do ConecteSUS para ingressar no estádio.

(Com informações de Brenno Rebouças)

