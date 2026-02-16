Artilheiro do Ceará, Vina vive melhor início de temporada da carreira

Vina comemora gol no jogo Floresta x Ceará, no PV, pelo Campeonato Cearense 2026 / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Destaque do Ceará na vitória por 3 a 0 sobre o Floresta, nesse domingo, 15, no PV, pela semifinal do Campeonato Cearense, Vina é o artilheiro alvinegro em 2026 e tem mais participações em gols do que jogos. Os números marcam o melhor início de temporada da carreira do camisa 29.

O meia-atacante do Vovô balançou as redes seis vezes e deu três assistências em sete partidas na atual temporada, somando nove participações diretas em gols da equipe de Mozart. Ele é o principal goleador do elenco, à frente de Matheus Araújo, que soma quatro tentos.