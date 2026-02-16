Artilheiro do Ceará, Vina vive melhor início de temporada da carreira

Artilheiro do Ceará, Vina vive melhor início de temporada da carreiraCamisa 29 do Vovô soma mais participações diretas em gols do que jogos em 2026 e se consolida como destaque do time de Mozart
Destaque do Ceará na vitória por 3 a 0 sobre o Floresta, nesse domingo, 15, no PV, pela semifinal do Campeonato Cearense, Vina é o artilheiro alvinegro em 2026 e tem mais participações em gols do que jogos. Os números marcam o melhor início de temporada da carreira do camisa 29.
O meia-atacante do Vovô balançou as redes seis vezes e deu três assistências em sete partidas na atual temporada, somando nove participações diretas em gols da equipe de Mozart. Ele é o principal goleador do elenco, à frente de Matheus Araújo, que soma quatro tentos.
Vina deixou sua marca nos triunfos sobre Maranguape (1 a 0), Tirol, duas vezes (4 a 1), Ferroviário (5 a 1), Horizonte (4 a 0) e Floresta, novamente duas vezes. Ele também serviu os companheiros diante da Coruja, do Tubarão e do Galo do Tabuleiro.
Nos sete primeiros jogos de 2026, o camisa 29 atingiu números que ainda não tinha conseguido ao longo da carreira neste recorte. Pelo Al-Jubail, da Arábia Saudita, no segundo semestre de 2024, fez quatro gols em sete jogos. A marca melhora quando o recorte é nas dez primeiras partidas: foram oito bolas nas redes.
Pelo Bahia, em 2018, marcou seis vezes em dez confrontos. Mas no recorte das sete primeiras partidas foram apenas duas bolas nas redes.
Nem mesmo em 2020, quando fez ótima temporada pelo Ceará, Vina conseguiu um início com números tão relevantes. Nos sete primeiros jogos daquele ano foram dois gols e duas assistências do camisa 29.