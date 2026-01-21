Vina brilha, Ceará goleia o Tirol e fecha a 1ª fase do Cearense na liderança do Grupo B

Jogadores do Ceará homenagearam Dieguinho na comemoração do gol de Vina diante do Tirol, pelo Campeonato Cearense. / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará decretou a classificação para a segunda fase do Campeonato Cearense como líder do Grupo B ao vencer, na noite desta quarta-feira, 21, o Tirol por 4 a 1, pela quinta e última rodada da fase de grupos do torneio estadual. O triunfo foi possível graças a uma grande noite de Vina, que marcou dois gols e serviu assistência para Matheus Araújo. Pedro Henrique complementou para garantir o triunfo do Vovô no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, enquanto Yuri Borges descontou para a Coruja. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu encerra a primeira fase do Campeonato Cearense na liderança do Grupo B, com 10 pontos conquistados em quatro jogos — três vitórias e um empate. A equipe comandada por Mozart marcou sete gols e sofreu apenas dois.

A segunda fase tem início já no próximo fim de semana, com a disputa das primeiras partidas das três rodadas previstas, que também se estendem para os dias 1º e 8 de fevereiro. Além do Ceará, estão classificados Fortaleza, Iguatu e Floresta.

A definição dos demais participantes da segunda fase, assim como das equipes que avançarão ao Quadrangular, ocorre nesta quinta-feira, 22, após os confrontos entre Quixadá x Ferroviário e Horizonte x Fortaleza, ambos com início às 20h30min. Tirol x Ceará: como foi o jogo No duelo entre líder e lanterna, a diferença entre as duas equipes pareceu ficar latente desde o primeiro minuto, quando o Ceará abriu o placar com Vina. Em um dos primeiros lances do jogo, o ídolo alvinegro recebeu do lado direito um cruzamento de Pedro Henrique e não perdoou, colocando o Ceará em uma vantagem mais tarde comemorada pelo time alvinegro. Isso porque, no restante dos 45 minutos do primeiro tempo, o Vovô teve um grande domínio do jogo, mas seguiu, assim como nas outras rodadas, carecendo de repertório ofensivo. A equipe conseguia chegar bem ao ataque, mas não conseguia concluir a posse e tais chegadas em chances de gol.

Do outro lado do campo, o Tirol pareceu buscar a ida para a Quadrangular da Permanência de cabeça erguida. Observando as dificuldades da equipe alvinegra, o time da Coruja passou a procurar espaços para buscar o empate e assustou em alguns momentos o goleiro Bruno Ferreira. No início da segunda etapa, esse enredo se fortificou. O Tirol parecia enxergar cada vez mais espaços dados ao Ceará e não temeu em ficar com a bola e buscar qualquer resultado. O Ceará, por sua vez, tentava arriscar de outras maneiras por não saber lidar com a defesa tão fechada do adversário e, tanto tentou, que alcançou com uma nova finalização de cabeça decretar o triunfo. Aos 16 minutos, após desvio de Zanocelo na área, Pedro Henrique recebeu na segunda trave e mandou para o fundo das redes adversária. O tento deixou a Coruja mais agitada no jogo, mas não o suficiente para que a equipe conseguisse descontar o marcador. O Alvinegro, do outro lado do campo, se empolgou com a vantagem e pressionou ainda mais o adversário.