Mozart elogia chegadas de Luiz Otávio e Wendel Silva ao Ceará: "Eleva o nível"Zagueiro de 33 anos e atacante de 25 anos foram anunciados pelo Alvinegro na semana passada: "Vai aumentar a competição interna", diz treinador
Na sexta-feira passada, 13, último dia para inscrição de jogadores no Campeonato Cearense, o Ceará anunciou e regularizou dois reforços: o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Wendel Silva. O técnico Mozart detalhou as características da dupla, elogiou as contratações e afirmou que o nível competitivo do elenco vai aumentar com as caras novas.
O defensor de 33 anos é um velho conhecido do treinador do Vovô, já que eles trabalharam juntos no Mirassol, entre 2023 e 2024. Luiz Otávio, que tem um xará na posição no elenco alvinegro, disputará lugar na equipe com Eder, Gilmar, Júlio César, Ronald e o outro Luiz Otávio.
"O Luiz Otávio é um zagueiro que já foi meu atleta durante dois anos, lá no Mirassol, é um destro que, predominantemente, joga pelo lado esquerdo, tem a facilidade de jogar pelo lado esquerdo, pode jogar pelo lado direito também, 1,97m, acredito que todos vocês conheçam pela passagem no Bahia também", disse Mozart.
Já o centroavante de 25 anos, revelado pelo Flamengo, teve passagens por Leixões-POR, Covilhã-POR, Porto-POR e Santa Clara-POR, além do Santos, entre 2024 e 2025, e será outra opção para o posto de referência do setor ofensivo, em concorrência com Lucca.
"O Lucca é um centroavante mais de área, um cara da última bola, apesar de hoje (domingo, 15) ter participado da manobra e participou muito bem, na minha opinião. O Wendel é um cara que flutua um pouco mais, combina com os meias, porém também é um finalizador", explicou o treinador.
Luiz Otávio estava no Mirassol e chega ao Ceará com contrato definitivo até o fim de 2026. Wendel também firmou acordo até dezembro, mas emprestado pelo Santa Clara, de Portugal. O Vovô ainda tem acerto com o lateral-esquerdo Sanchez, revelado pelo clube e hoje no Noroeste-SP, que se integrará ao elenco em breve.
Disputa por posição na equipe
Mozart ressaltou que além de ganhar opções para a defesa e para o ataque, a chegada de novos nomes a Porangabuçu aumenta a competição interna por um lugar no time titular, o que vai exigir o melhor de cada atleta. O comandante alvinegro se disse satisfeito com o elenco e destacou a importância da concorrência no grupo de jogadores.
"O Luiz (Otávio) chega para concorrer com os outros zagueiros, e o Wendel (Silva) chega para concorrer com o Lucca e o Kauã, ninguém tem cadeira cativa no nosso time. Eles vão ter que buscar o espaço deles, como todos os jogadores. Dentro de um grupo de jogadores, a competição interna é determinante para você elevar o nível de treino, poder treinar buscando a excelência... A competição interna é fundamental", apontou.
"Um dos motivos que nós fizemos essas contratações é justamente por isso: aumentar a competição interna. Estou bem satisfeito com o que nós já tínhamos e com as contratações dos jogadores que estão chegando. Com certeza vai elevar o nível técnico, físico, perfil atlético do nosso time e vai aumentar a competição interna, que, na minha opinião, é determinante para você jogar em alto nível", completou o técnico.