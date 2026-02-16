Mozart elogia chegadas de Luiz Otávio e Wendel Silva ao Ceará: "Eleva o nível"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-02-2026: Mozart Santos Pimeiro Classivo Rei do Cameponato Cearense com Ceará 0 x 0 Fortaleza na Arena Castelão. (Foto Samuel Setubal /O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Na sexta-feira passada, 13, último dia para inscrição de jogadores no Campeonato Cearense, o Ceará anunciou e regularizou dois reforços: o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Wendel Silva. O técnico Mozart detalhou as características da dupla, elogiou as contratações e afirmou que o nível competitivo do elenco vai aumentar com as caras novas.

O defensor de 33 anos é um velho conhecido do treinador do Vovô, já que eles trabalharam juntos no Mirassol, entre 2023 e 2024. Luiz Otávio, que tem um xará na posição no elenco alvinegro, disputará lugar na equipe com Eder, Gilmar, Júlio César, Ronald e o outro Luiz Otávio.

Wendel Silva é o novo atacante do Ceará Crédito: Raul Baretta/ Santos FC "O Lucca é um centroavante mais de área, um cara da última bola, apesar de hoje (domingo, 15) ter participado da manobra e participou muito bem, na minha opinião. O Wendel é um cara que flutua um pouco mais, combina com os meias, porém também é um finalizador", explicou o treinador. Luiz Otávio estava no Mirassol e chega ao Ceará com contrato definitivo até o fim de 2026. Wendel também firmou acordo até dezembro, mas emprestado pelo Santa Clara, de Portugal. O Vovô ainda tem acerto com o lateral-esquerdo Sanchez, revelado pelo clube e hoje no Noroeste-SP, que se integrará ao elenco em breve.

Disputa por posição na equipe Mozart ressaltou que além de ganhar opções para a defesa e para o ataque, a chegada de novos nomes a Porangabuçu aumenta a competição interna por um lugar no time titular, o que vai exigir o melhor de cada atleta. O comandante alvinegro se disse satisfeito com o elenco e destacou a importância da concorrência no grupo de jogadores. Zagueiro Luiz Otávio comemora gol no jogo Chapecoense x Brusque, na Arena Condá, pelo Campeonato Catarinense Crédito: Márcio Cunha/ACF "O Luiz (Otávio) chega para concorrer com os outros zagueiros, e o Wendel (Silva) chega para concorrer com o Lucca e o Kauã, ninguém tem cadeira cativa no nosso time. Eles vão ter que buscar o espaço deles, como todos os jogadores. Dentro de um grupo de jogadores, a competição interna é determinante para você elevar o nível de treino, poder treinar buscando a excelência... A competição interna é fundamental", apontou.