"Nunca desisti, mesmo que tenham desistido de mim", desabafa Luiz Otávio em volta aos gramados

Luiz Otávio voltou a atuar com a camisa do Ceará após quase 500 dias em vitória diante do Floresta. / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

A vitória do Ceará diante do Floresta por 3 a 0 pelas semifinais do Campeonato Cearense neste domingo, 15, ficará marcada na história de um dos grandes ídolos e líderes do Alvinegro de Porangabuçu. Foi nessa partida que o zagueiro Luiz Otávio voltou a atuar com a camisa do Vovô após quase 500 dias, onde foi ovacionado pelos torcedores presentes e voltou a trajar a faixa de capitão do grupo. Após o embate, o defensor fez um longo desabafo sobre os anos em que ficou longe dos gramados, que classificou como complicados, mas ressaltou como foi fundamental o apoio familiar e sua fé no trajeto até o retorno aos campos.

"Sem Deus sendo minha base, meu alicerce com a minha família, nada disso que eu tenho vivido seria possível. Foram anos difíceis, complicados, mas com muita força e determinação estou conseguindo vencer. Eu passei por diversas coisas na minha vida, minha vida nunca foi fácil, sempre enfrentei dificuldades. Muitas pessoas tem seus desafios e lutam, não desistem", começou ele, que chegou a falar também sobre a descrença que recebeu por parte de pessoas pelo tempo que ficou longe dos campos.

"Nunca desisti, mesmo que pessoas tenham desistido de mim. O mais importante é o que eu carrego no meu coração, o que eu busco fazer todo dia. Não saio de casa pra brincar. Saio de casa pra fazer o bem, fazer meu melhor e tentar ajudar. Prego isso em todo lugar. Eu não vim ao mundo para não fazer diferença", continuou. No final do discurso, Luiz Otávio falou ainda sobre o respeito com o qual defende a camisa do Ceará e agradeceu o reconhecimento do torcedor. "Eu sei da responsabilidade de vestir essa camisa, de honrar o torcedor. Por isso que, quando eu entro em campo, eu me sinto um torcedor. Mesmo que eu não tenha nascido aqui, mas pelo tempo que eu estou aqui, as oportunidades que eu tive de sair e não saí, e várias coisas: de tudo isso eu agradeço a Deus", afirmou.