Mozart destaca construção ofensiva do Ceará e recorde de passes contra o Floresta

Mozart destaca construção ofensiva do Ceará e recorde de passes contra o FlorestaComandante alvinegro elogiou o desempenho na equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Lobo da Vila, pela semifinal do Campeonato Cearense
O técnico Mozart se mostrou bastante satisfeito com a atuação dominante do Ceará na vitória por 3 a 0 sobre o Floresta, nesse domingo, 15, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Para o comandante alvinegro, a construção ofensiva do Vovô foi fundamental para o triunfo no Presidente Vargas, que deu ampla vantagem para a partida da volta.
A equipe de Porangabuçu teve 72% de posse de bola, finalizou 11 vezes e deu 658 passes.
"Sabíamos que não teríamos muito espaço. Mas quero abrir um parêntese para a questão técnica dos nossos jogadores, na construção do Pedro (Gilmar), Éder, Zanocelo, Lucas (Lima) e, principalmente, o Vina. Gerou desequilíbrio para nós construirmos nossas jogadas ofensivas", afirmou Mozart.
"Talvez tenha sido o jogo na minha carreira que nós mais trocamos passes. Nunca uma equipe sob meu comando tinha trocado mais de 600 passes (em um jogo). O fato de termos uma equipe muito técnica possibilita essas combinações", completou.
O jogo da volta está marcado para o próximo domingo, 22. O Ceará pode perder por até dois gols de diferença que garante a vaga na final do Estadual.
"Construímos uma vantagem importante. Tem ainda 90 minutos para jogarmos. Eu acredito sempre em preparação para ter desempenho. Vamos treinar essa semana para continuar evoluindo. Mesmo ganhando sempre têm situações que são necessárias serem corrigidas", comentou.
Retorno de Luiz Otávio
A vitória sobre o Floresta marcou o retorno do zagueiro Luiz Otávio após mais de um ano sem atuar em uma partida oficial. O defensor ficou afastado durante o período devido a uma grave lesão ligamentar no joelho direito. O técnico Mozart celebrou a volta aos gramados do ídolo alvinegro.
"Muito feliz pelo Luiz, pela história de superação dele nos últimos anos. Uma lesão para um atleta é muito dura. Luiz tem praticamente 10 anos de clube e conquistou o respeito de todos pela conduta, pelo dia a dia, pelo exemplo. É um jogador muito importante para nós, para o grupo, é uma referência que nós temos aqui."