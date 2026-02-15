Ceará vence Floresta por 3 a 0 e larga em vantagem na semifinal do Cearense

Ceará vence Floresta por 3 a 0 e larga em vantagem na semifinal do CearensePartida também contou com retorno de Luiz Otávio aos gramados. Equipes definem finalista no próximo domingo, 22, às 18 horas, pelo jogo de volta das semifinais do Estadual
O Ceará conquistou a vantagem no caminho até a final do Campeonato Cearense 2026 ao, neste domingo, 15, vencer o Floresta por 3 a 0 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pelo jogo de ida da semifinal do torneio. Rafael Ramos e Vina (2x) marcaram os tentos do Alvinegro de Porangabuçu, que contou ainda com o retorno de Luiz Otávio aos gramados.
Com o resultado, o Vovô agora pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta que segue com a classificação. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, 22, às 18 horas. Do outro lado da chave, definem vaga na final o Fortaleza e o Ferroviário.
Floresta x Ceará: como foi o jogo
O Ceará tinha como principal meta no jogo desta tarde no estádio Presidente Vargas conquistar uma vantagem no jogo de ida para chegar ao jogo de volta das semifinais do Estadual sem qualquer pressão por resultado, conforme dito em coletiva pré-jogo por Rafael Ramos. Com esse pensamento, o grupo comandado por Mozart entrou em campo pressionando o adversário e não dando espaços para qualquer reação senão o de se defender durante os 45 minutos iniciais.
Mesmo lidando com um time que se defendia bem, o Vovô soube criar oportunidades de jogo com chegadas e cruzamentos no ataque. Foi numa dessas tentativas que o primeiro gol alvinegro do jogo saiu, aos 16 minutos. Após uma chegada de velocidade de Lucca pela direita, que finalizou mas teve o chute defendido, Rafael Ramos aproveitou o rebote e, com força, colocou o Vovô na frente no placar.
Ainda no primeiro tempo, a equipe chegou a alargar o resultado com Vina, aos 39 minutos, mas o resultado construído no primeiro tempo não foi o suficiente para o Ceará buscar fazer um jogo mais sereno no segundo tempo. Quando o apito soou para os 45 minutos finais, o time de Mozart ainda seguiu no domínio da partida.
Em algumas oportunidades, o Floresta chegou a ter um pouco mais a bola que nos 45 minutos iniciais, mas não foi o suficiente para que o Lobo da Vila mexesse no placar.
No lado do Ceará, Mozart chegou a aproveitar a tranquilidade do jogo para por outros jogadores em campos. As mudanças mais significativas foram as entradas de Matheusinho, peça importante no segundo gol de Vina aos 32 minutos, e Luiz Otávio, que entrou na vaga do Gilmar pouco tempo depois após dois anos sem defender a camisa alvinegra e foi reverenciado pela torcida presente.