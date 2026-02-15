Ceará vence Floresta por 3 a 0 e larga em vantagem na semifinal do Cearense

O Ceará venceu o Floresta sem grandes dificuldades pelo Campeonato Cearense. / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará conquistou a vantagem no caminho até a final do Campeonato Cearense 2026 ao, neste domingo, 15, vencer o Floresta por 3 a 0 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pelo jogo de ida da semifinal do torneio. Rafael Ramos e Vina (2x) marcaram os tentos do Alvinegro de Porangabuçu, que contou ainda com o retorno de Luiz Otávio aos gramados. Com o resultado, o Vovô agora pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta que segue com a classificação. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, 22, às 18 horas. Do outro lado da chave, definem vaga na final o Fortaleza e o Ferroviário.

Floresta x Ceará: como foi o jogo O Ceará tinha como principal meta no jogo desta tarde no estádio Presidente Vargas conquistar uma vantagem no jogo de ida para chegar ao jogo de volta das semifinais do Estadual sem qualquer pressão por resultado, conforme dito em coletiva pré-jogo por Rafael Ramos. Com esse pensamento, o grupo comandado por Mozart entrou em campo pressionando o adversário e não dando espaços para qualquer reação senão o de se defender durante os 45 minutos iniciais.