Com gol de Vina no fim, Ceará vence o Maranguape pelo Estadual

Com gol de Vina no fim, Ceará vence o Maranguape pelo EstadualCom o resultado positivo, o time de Porangabuçu assume a liderança do Grupo B do Manjadinho, com seis pontos somados
O Ceará conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Cearense 2026 nesta quarta-feira, 14. No Estádio Presidente Vargas, o Vovô superou o Maranguape por 1 a 0 com gol marcado por Vina já na etapa final. No confronto, válido pela 3ª rodada, o Alvinegro dominou as ações e empilhou chances.
Com o resultado positivo, o time de Porangabuçu assume a liderança do Grupo B do Manjadinho, com seis pontos somados. O próximo compromisso da equipe de Mozart será no sábado, 17, diante do Iguatu, novamente no PV.
Ceará 1x0 Maranguape: o jogo
Amplo favorito, o Vovô iniciou a partida impondo seu ritmo e assumindo o controle das ações desde os primeiros instantes. Logo no primeiro minuto, Vina cobrou falta para a área, mas o goleiro Otávio saiu com segurança e afastou o perigo.
Na sequência, o time de Mozart passou a concentrar suas investidas ofensivas pelo lado esquerdo, com boa participação de Fernandinho e do lateral Fernando, mantendo a posse de bola e trocando passes no campo de ataque em busca de espaços na defesa do Gavião da Serra.
A pressão inicial se traduziu em chances. Aos cinco minutos, Vina encontrou Fernandinho em bom passe, o atacante cruzou na área, mas Otávio se antecipou e impediu que Lucca ficasse em condição clara de finalização. Um minuto depois, Lucas Lima arriscou de fora da área, porém mandou por cima das traves.
O Ceará seguiu empilhando oportunidades: Vina e Pedro Henrique participaram das jogadas mais perigosas. Primeiro, o camisa 29 se posicionou bem e, de cabeça, tirou tinta da trave. Depois, Pedro Henrique desperdiçou uma chance clara ao finalizar em cima do goleiro após bom passe de Lucca.
Mesmo com dificuldades, o Maranguape conseguiu, em determinado momento, se organizar defensivamente e reduzir os espaços. Ainda assim, o Alvinegro voltou a chegar com perigo aos 35 minutos, quando Vina cruzou na área e Lucas Lima apareceu para cabecear, mas a finalização saiu para fora.
O panorama do primeiro tempo foi de amplo domínio alvinegro. O Vovô controlou a posse e ocupou o campo ofensivo com tranquilidade, enquanto o Gavião mostrou enorme dificuldade para construir jogadas. Pelo lado alvinegro, faltou, porém, maior eficiência na conclusão das chances criadas, o que manteve o placar zerado.
Na volta para a etapa final, o Verdão foi ousado e criou boa chance já no primeiro minuto. Em jogada pela direita, Alexandro avançou e finalizou cruzado, obrigando Bruno Ferreira a fazer a defesa providencial. Na sequência, o Ceará tentou responder com Fernando, que fez lançamento para Pedro Henrique, mas viu a bola sair pela linha lateral.
Depois, os treinadores realizaram alterações para renovar o fôlego dos seus respectivos jogadores. Em uma das trocas, Rafael Ramos entrou no lugar de Alex Silva no lado alvinegro e desperdiçou boa chance de marcar. Isso porque, aos 17, Matheus Araújo tocou para o lateral-direito português finalizar. Ele, porém, mandou longe.
No lance seguinte, foi a vez de Lucca arriscar. Após boa jogada pela esquerda, Fernando cruzou na área e o camisa 99 subiu alto para cabecear. A bola, todavia, passou ao lado esquerdo das traves do Maranguape. Depois, o próprio centroavante teve nova oportunidade, mas furou a cabeçada e se lamentou.
Depois de um período "morno", o Ceará voltou a chegar com perigo e quase marcou, mais uma vez com Lucca. Na entrada da área, Matheus Araújo tocou para o centroavante, que saiu na cara do gol e finalizou em cima de Otávio, desperdiçando outra chance clara.
Na reta final, quando o empate já parecia certo, a "estrela" de Vina brilhou. Na jogada, Matheus Araújo recebeu na entrada da área e finalizou para defesa de Otávio. No rebote, a bola caiu nos pés do camisa 29, que não titubeou e balançou as redes no PV.
Ceará 1x0 Maranguape - Ficha técnica
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva (Rafael Ramos), Éder, Gilmar e Fernando; Lucas Lima (Dieguinho), Zanocelo (Richardson) e Vina; Pedro Henrique (Matheus Araújo), Lucca e Fernandinho (Giulio). Técnico: Mozart
Maranguape
4-4-2: Otávio; Rian Kelvin (Yarley), Samuel, Ismael e Ronald (Pedrinho); Lessim, Luis Hyago (Lucas Paccu), Clodô e Luis Guilherme (Nailton); Alexandro e Felipe Hulk (Adilton). Técnico: João Neto
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE
Data: 14/1/2026
Árbitro: Rodrigues Júnior
Assistentes: Renan Aguiar e Marcondes Simão
Gols: 44min/2ºT - Vina (CEA)
Cartões amarelos: Pedro Gilmar (CEA), Luis Hyago, Ronald (MAR)