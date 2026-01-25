Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará goleia Ferroviário no PV em abertura da segunda fase do Cearense

Na próxima rodada, o Alvinegro recebe o Horizonte, no domingo, 1º, às 18 horas, novamente no PV. O Tubarão, na sexta-feira, 30, encara o Floresta, no Domingão
No Clássico da Paz, deu o lado alvinegro. Neste domingo, 25, no estádio Presidente Vargas (PV), o Ceará goleou a equipe do Ferroviário por 5 a 1, em jogo de abertura da segunda fase do Campeonato Cearense.

Pedro Gilmar, zagueiro formado na base, abriu o placar para o Vovô. Matheus Araújo, em noite inspirada, balançou a rede em duas oportunidades, e Lucca e Fernandinho, no segundo tempo, fizeram os tentos alvinegro. Mena descontou para o Peixe.

Com isso, o time de Porangabuçu fica na liderança do Grupo B com três pontos somados. O Ferrão, no A, fica em último lugar.

Na próxima rodada, o Alvinegro recebe o Horizonte, no domingo, 1º, às 18 horas, novamente no PV. O Tubarão, na sexta-feira, 30, encara o Floresta, no Domingão.

Ferroviário 1 x 5 Ceará - O jogo

Com o Estádio Presidente Vargas apresentando um público modesto, o Ceará assumiu o protagonismo da partida logo cedo. O Alvinegro de Porangabuçu não tardou a transformar a posse de bola em vantagem: aos cinco minutos, Vina cobrou falta com precisão e o jovem zagueiro da base, Pedro Gilmar, desviou para abrir o marcador.

O gol precoce conferiu ao Vovô a serenidade necessária para controlar o ritmo do clássico, permitindo que a equipe trabalhasse a bola com paciência. O Ferroviário, por sua vez, tentava responder em transições rápidas. Entretanto, a estratégia coral esbarrava na falta de contundência, como aos oito minutos, quando Kiuan buscou a jogada individual pela esquerda e finalizou para uma intervenção segura do goleiro Bruno Ferreira.

O ritmo do confronto caiu, e o Ceará só voltou a levar perigo aos 24 minutos. Após uma triangulação entre Vina e Zanocelo, Rafael Ramos recebeu na ponta e cruzou na medida para Pedro Henrique, que acabou cabeceando para fora.

Apesar de a partida se desenhar morna e com poucas oportunidades claras, o Alvinegro decidiu liquidar a fatura antes do intervalo, contando com a inspiração de Matheus Araújo. Aos 40, Pedro Henrique recebeu passe de Vina pelo setor direito e, livre de marcação, avançou para encontrar o camisa 8, que não perdoou e estufou as redes de Sivaldo.

O nocaute veio logo em seguida. Rafael Ramos — que entrou na vaga de Alex Silva — cruzou fechado, o arqueiro coral ainda tentou a intervenção, mas a sobra caiu nos pés de Matheus Araújo. Demonstrando oportunismo, o meia apenas empurrou para o fundo do gol, anotando seu segundo tento na noite e o terceiro do Vovô no duelo.

Na volta do intervalo, o cenário do jogou não se alterou. Ceará seguiu firme e superior na partida. Melk, destaque da base durante a Copinha, entrou ao decorrer da etapa final e achou passe para Lucca, fazer o quarto. 

Já na reta final, Fernandinho fez o gol mais bonita da partida. O camisa 11 recebeu lançamento, saiu cara a cara com Silvado, cobriu o goleiro coral, e sem dificuldades, anotou o quinto.

