Ceará goleia Ferroviário no PV em abertura da segunda fase do Cearense

No Clássico da Paz, deu o lado alvinegro. Neste domingo, 25, no estádio Presidente Vargas (PV), o Ceará goleou a equipe do Ferroviário por 5 a 1, em jogo de abertura da segunda fase do Campeonato Cearense.
Pedro Gilmar, zagueiro formado na base, abriu o placar para o Vovô. Matheus Araújo, em noite inspirada, balançou a rede em duas oportunidades, e Lucca e Fernandinho, no segundo tempo, fizeram os tentos alvinegro. Mena descontou para o Peixe.
Com isso, o time de Porangabuçu fica na liderança do Grupo B com três pontos somados. O Ferrão, no A, fica em último lugar.
Na próxima rodada, o Alvinegro recebe o Horizonte, no domingo, 1º, às 18 horas, novamente no PV. O Tubarão, na sexta-feira, 30, encara o Floresta, no Domingão.
Ferroviário 1 x 5 Ceará - O jogo
Com o Estádio Presidente Vargas apresentando um público modesto, o Ceará assumiu o protagonismo da partida logo cedo. O Alvinegro de Porangabuçu não tardou a transformar a posse de bola em vantagem: aos cinco minutos, Vina cobrou falta com precisão e o jovem zagueiro da base, Pedro Gilmar, desviou para abrir o marcador.
O gol precoce conferiu ao Vovô a serenidade necessária para controlar o ritmo do clássico, permitindo que a equipe trabalhasse a bola com paciência. O Ferroviário, por sua vez, tentava responder em transições rápidas. Entretanto, a estratégia coral esbarrava na falta de contundência, como aos oito minutos, quando Kiuan buscou a jogada individual pela esquerda e finalizou para uma intervenção segura do goleiro Bruno Ferreira.
O ritmo do confronto caiu, e o Ceará só voltou a levar perigo aos 24 minutos. Após uma triangulação entre Vina e Zanocelo, Rafael Ramos recebeu na ponta e cruzou na medida para Pedro Henrique, que acabou cabeceando para fora.
Apesar de a partida se desenhar morna e com poucas oportunidades claras, o Alvinegro decidiu liquidar a fatura antes do intervalo, contando com a inspiração de Matheus Araújo. Aos 40, Pedro Henrique recebeu passe de Vina pelo setor direito e, livre de marcação, avançou para encontrar o camisa 8, que não perdoou e estufou as redes de Sivaldo.
O nocaute veio logo em seguida. Rafael Ramos — que entrou na vaga de Alex Silva — cruzou fechado, o arqueiro coral ainda tentou a intervenção, mas a sobra caiu nos pés de Matheus Araújo. Demonstrando oportunismo, o meia apenas empurrou para o fundo do gol, anotando seu segundo tento na noite e o terceiro do Vovô no duelo.
Na volta do intervalo, o cenário do jogou não se alterou. Ceará seguiu firme e superior na partida. Melk, destaque da base durante a Copinha, entrou ao decorrer da etapa final e achou passe para Lucca, fazer o quarto.
Já na reta final, Fernandinho fez o gol mais bonita da partida. O camisa 11 recebeu lançamento, saiu cara a cara com Silvado, cobriu o goleiro coral, e sem dificuldades, anotou o quinto.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente