Matheus Bahia comenta momento do Ceará: "Já passamos por isso"

O defensor Matheus Bahia concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 31, e comentou sobre confronto entre Ceará e Fluminense, que acontece às 16 horas deste domingo, 2, na Arena Castelão. Este será o segundo embate entre os dois times em menos de uma semana, uma vez que cearenses e cariocas se enfrentaram na quarta-feira, 29, em uma rodada atrasada.
Com a vitória do Tricolor por 1 a 0, o Vovô chegou aos quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e ocupa atualmente a 14ª posição na tabela. Um dos pontos para a queda de rendimento da equipe é o mau aproveitamento do ataque.
O Alvinegro é o terceiro pior marcador da Série A e fez apenas um gol no recorte de partidas citado. Para Matheus Bahia, a queda de desempenho dos homens de frente passa pelo alto nível do futebol brasileiro.
"Temos o pior ataque por causa dessa sequência atual, não é? Antes, não tínhamos esses números. Acredito que a questão do treinamento, a questão de que o Brasileiro é um campeonato muito difícil, traz essa oscilação, assim como já oscilamos antes da parada (para a Copa do Mundo de Clubes), onde não fizemos bons jogos, mas retornamos depois disso, fizemos bons jogos na Série A. Série A é isso, o nível de cobrança é muito grande, jogo a jogo, só precisamos melhorar nosso dia a dia cada vez mais", afirma.
"Nunca foi falta de trabalho ou falta de treinamento. Talvez as coisas nesses jogos não tenham acontecido, mas a não nos desesperamos, porque já passamos por isso no campeonato. Acredito que vamos voltar a ganhar jogos, a dar alegria ao torcedor, a tudo isso", conclui.
Ausências de Dieguinho e Marcos Victor
Desde que o Vovô perdeu o volante Dieguinho e o zagueiro Marcos Victor, ambos por lesão, o time perdeu volume no meio de campo e segurança na defesa. Na opinião de Matheus Bahia, os atletas fazem falta, mas, seus substitutos fazem um trabalho a altura e não diminuem o nível técnico da equipe.
"São jogadores que têm muita qualidade, quanto mais jogadores com qualidades, mais elenco a gente tem. Acredito que pode eles fizeram falta, porque são jogadores de alto nível, mas, temos um grupo muito forte, então ao mesmo tempo que fazem falta, os que entraram jogaram bem, deram conta do recado. É para isso que temos um grupo", afirma.