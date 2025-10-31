Matheus Bahia comenta momento do Ceará: "Já passamos por isso"

Matheus Bahia é titular absoluto do Vovô / Crédito: Samuel Setubal

O defensor Matheus Bahia concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 31, e comentou sobre confronto entre Ceará e Fluminense, que acontece às 16 horas deste domingo, 2, na Arena Castelão. Este será o segundo embate entre os dois times em menos de uma semana, uma vez que cearenses e cariocas se enfrentaram na quarta-feira, 29, em uma rodada atrasada. Com a vitória do Tricolor por 1 a 0, o Vovô chegou aos quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e ocupa atualmente a 14ª posição na tabela. Um dos pontos para a queda de rendimento da equipe é o mau aproveitamento do ataque.