Ceará de 2025 tem 3º pior ataque do clube em Série A por pontos corridos após 30 rodadas

O ataque do Ceará atualmente também está sendo inferior se comparado a seus atuais adversários / Crédito: Samuel Setubal

Após passar três jogos sem balançar as redes adversárias, o Ceará seguiu com seus 27 gols, mas, agora, em 30 partidas disputadas nesta edição da Série A. Com estes números, a equipe de 2025 do escrete de Porangabuçu possui um número de tentos baixos, até mesmo, se comparados com os do próprio Alvinegro em seus outros anos na elite do futebol nacional. O Vovô desta edição do Brasileirão tem a terceira pior marca neste quesito dentre suas oito participações na era dos pontos corridos — ficando a frente, somente, da edição de 2010 e 2018, onde, em ambas, havia marcado 25 vezes até a 30ª rodada. Curiosamente, estes também foram os primeiros anos do clube pós-acesso.