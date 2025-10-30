Ceará de 2025 tem 3º pior ataque do clube em Série A por pontos corridos após 30 rodadas

Ceará de 2025 tem 3º pior ataque do clube em Série A por pontos corridos após 30 rodadasPara efeito de comparação, em 2020, com o mesmo número de jogos disputados, o Vovô já havia marcado 41 gols — quase 52% a mais que na atual temporada
Após passar três jogos sem balançar as redes adversárias, o Ceará seguiu com seus 27 gols, mas, agora, em 30 partidas disputadas nesta edição da Série A. Com estes números, a equipe de 2025 do escrete de Porangabuçu possui um número de tentos baixos, até mesmo, se comparados com os do próprio Alvinegro em seus outros anos na elite do futebol nacional.
O Vovô desta edição do Brasileirão tem a terceira pior marca neste quesito dentre suas oito participações na era dos pontos corridos — ficando a frente, somente, da edição de 2010 e 2018, onde, em ambas, havia marcado 25 vezes até a 30ª rodada. Curiosamente, estes também foram os primeiros anos do clube pós-acesso.
Para efeito de comparação, em 2020, com o mesmo número de jogos disputados, o Vovô já havia marcado 41 gols — quase 52% a mais que na atual temporada. Ainda no mesmo recorte, em 2011, o Alvinegro havia marcado 36 vezes até esta mesma rodada.
Contudo, o ataque do Ceará atualmente também está sendo inferior se comparado a seus atuais adversários. Até esta rodada, a equipe de Léo Condé é a terceira que menos marcou nesta Série A — a frente de Sport (22 gols), Juventude (24) e empatado com Atlético-MG, Vitória e Fortaleza (27).
Mesmo com esse baixo número de tentos, o Vovô faz uma campanha decente na Série A. Com 35 pontos, o Alvinegro ocupa atualmente a 14ª posição, porém, a quatro do Vitória-BA, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.
Veja os números do ataque do Vovô nas outras edições de Série A
- Ceará 2020 – 41 gols (saldo 0)
- Ceará 2011 – 36 gols (saldo -15)
- Ceará 2019 – 30 gols (saldo -1)
- Ceará 2021 – 28 gols (saldo -2)
- Ceará 2022 – 28 gols (saldo -4)
- Ceará 2025 – 27 gols (saldo -2)
- Ceará 2010 – 25 gols (saldo -5)
- Ceará 2018 – 25 gols (saldo -6)