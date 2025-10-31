Fluminense tem dois desfalques confirmados para enfrentar o Ceará; confira

O meia Lucho Acosta e o volante Facundo Bernal receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vovô e cumprem suspensão automática. Já o volante Hércules, ex-Fortaleza, é dúvida após sentir um desconforto no músculo posterior da coxa direita. O jogador atuou apenas o primeiro tempo no jogo da última quarta-feira, 29.

Após a derrota por 1 a 0 no Maracanã , o Ceará volta a encarar o Fluminense, agora pela 31ª rodada da Série A. A partida será neste domingo, às 16 horas, na Arena Castelão. O Tricolor das Laranjeiras chega ao confronto com dois desfalques confirmados e algumas dúvidas na formação titular.

O técnico Luis Zubeldía também segue sem poder contar com Ganso, fora de combate desde setembro por conta de uma lesão. Mesmo com as ausências, o treinador argentino demonstrou confiança em manter o padrão criativo da equipe.

“A equipe, antes de eu chegar, com o Renato, já vinha jogando sem o Lucho Acosta. Então é um time que soube se adaptar sem ele e sem o Ganso durante a temporada. Podemos nos organizar com outro perfil de jogadores e seguir com boas atuações. Ganso e Lucho são criativos, fazem jogadas impensáveis, mas também tivemos bons jogos com três meias”, afirmou Zubeldía.

Por outro lado, o Fluminense deve ter o retorno do meia Nonato, recuperado de um edema na coxa, que volta a ficar à disposição e pode ser relacionado para o confronto no Gigante da Boa Vista.