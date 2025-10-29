Ceará acumula apenas 2 vitórias nos últimos 11 jogos disputados no Brasileirão

Com mais um revés na conta, o Alvinegro de Porangabuçu segue na 14ª colocação da tabela com 35 pontos, apenas quatro acima do Vitória, primeiro time do Z-4

O Ceará sofreu mais uma derrota nesta quarta-feira, 29, pelo Brasileirão. Com erro grave da arbitragem e uma atuação apática, o Vovô foi superado pelo Fluminense por 1 a 0 em jogo atrasado da 12ª rodada do certame nacional.

Em má fase, a equipe alvinegra soma apenas duas vitórias nos últimos 11 jogos disputados na Série A 2025. No recorte, venceu apenas São Paulo e Santos, e perdeu para Juventude, Vitória, Botafogo, Atlético-MG e Fluminense. Além disso, empatou com Grêmio, Vasco, Bahia e Sport.