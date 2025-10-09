Willian Machado e Marcos Victor têm bom aproveitamento na zaga do Ceará; veja números

Willian Machado e Marcos Victor têm bom aproveitamento na zaga do Ceará; veja númerosNos últimos cinco jogos, o Vovô conquistou oito pontos, retrospecto que se repetiu somente outras quatro vezes no campeonato nesse mesmo recorte
O Ceará vive um dos melhores momentos em aproveitamento nesta Série A, com oito pontos conquistados nos cinco jogos mais recentes, retrospecto que se repetiu outras quatro vezes neste mesmo recorte. Tal fase positiva tem influência direta da nova dupla de zaga, formada por Willian Machado e Marcos Victor.
Em seis jogos, o catarinense e o cearense somam quatro triunfos, um empate e apenas uma derrota, com rendimento de 73%.
Desde o início da competição, Willian já era titular absoluto da defesa comandada por Léo Condé, atuando ao lado de Marllon. Juntos, disputaram 18 partidas, nas quais o Ceará somou 38,9% de aproveitamento dos pontos possíveis — cinco vitórias, seis empates e sete derrotas.
No entanto, após iniciar duas partidas pontuais como titular — nas vitórias sobre o Cruzeiro (2 a 1, no Mineirão) e RB Bragantino (1 a 0, na Arena Castelão) —, Marcos Victor conquistou a vaga definitiva ao lado do camisa 23.
Desde então, a partir do jogo contra o Vasco, pela 23ª rodada, foram quatro partidas com ambos formando a dupla titular. Nesse recorte, o Alvinegro registrou duas vitórias, um empate e uma derrota. A única exceção foi no duelo diante do Bahia, quando Marcos Victor não pôde atuar devido a cláusulas contratuais — por estar emprestado ao Ceará pelo Esquadrão.
Além deles, o comandante alvinegro usou outras duas formações na zaga ao longo da Série A. No confronto com o Juventude, no primeiro turno, o Vovô atuou com Éder e Marllon e acabou derrotado por 2 a 1, em Caxias do Sul (RS).
Curiosamente, no segundo turno, novamente diante do Juventude, Éder retornou ao time, dessa vez ao lado de Marcos Victor: derrota por 1 a 0, na Arena Castelão.