Willian Machado e Marcos Victor têm bom aproveitamento na zaga do Ceará; veja números

Atualmente, Marcos Victor está emprestado ao Ceará pelo Bahia / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará vive um dos melhores momentos em aproveitamento nesta Série A, com oito pontos conquistados nos cinco jogos mais recentes, retrospecto que se repetiu outras quatro vezes neste mesmo recorte. Tal fase positiva tem influência direta da nova dupla de zaga, formada por Willian Machado e Marcos Victor. Em seis jogos, o catarinense e o cearense somam quatro triunfos, um empate e apenas uma derrota, com rendimento de 73%.