Fernandinho elogia Ceará no Brasileirão e projeta clássico contra o Sport: "Pés no chão"

Jogador destacou a campanha que o clube vem fazendo na Série A, onde é 11º colocado, e ressaltou a dificuldade da reta final de competição
Autor João Pedro Oliveira
De volta time titular do Ceará na vitória contra o Santos, o atacante Fernandinho concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 8, no CT de Porangabuçu. Na oportunidade, ele destacou a campanha que o clube vem fazendo na Série A, onde é 11º colocado, e ressaltou a dificuldade da reta final de competição.

"A gente vem fazendo um campeonato regular. Nosso grupo é muito fechado, humilde e que trabalha muito [..] Agora o campeonato começa a apertar mais, é onde as equipes já se conhecem, já estão acostumadas. A gente sempre tenta melhorar a cada jogo. Tenho certeza que vamos conseguir chegar em um objetivo bom", disse.

Na sequência, o camisa 77 do Alvinegro projetou o duelo contra o Sport, que será disputado na próxima quarta-feira, 15, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Até lá, o elenco do Vovô terá dias de preparação por conta da pausa para a Data Fifa.

"Não é porque é o lanterna que é o pior time do Brasil, não. Lá tem atletas dedicados a dar o melhor. Não podemos achar que é fácil porque eles estão na lanterna. Todo mundo ali está fazendo o seu pão de cada dia. Acho que é um dos jogos mais difíceis. Tem que ter pés no chão e humildade para correr e lutar visando os três pontos", finalizou.

