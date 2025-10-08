Fernandinho elogia Ceará no Brasileirão e projeta clássico contra o Sport: "Pés no chão"

Jogador destacou a campanha que o clube vem fazendo na Série A, onde é 11º colocado, e ressaltou a dificuldade da reta final de competição

De volta time titular do Ceará na vitória contra o Santos, o atacante Fernandinho concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 8, no CT de Porangabuçu. Na oportunidade, ele destacou a campanha que o clube vem fazendo na Série A, onde é 11º colocado, e ressaltou a dificuldade da reta final de competição.

"A gente vem fazendo um campeonato regular. Nosso grupo é muito fechado, humilde e que trabalha muito [..] Agora o campeonato começa a apertar mais, é onde as equipes já se conhecem, já estão acostumadas. A gente sempre tenta melhorar a cada jogo. Tenho certeza que vamos conseguir chegar em um objetivo bom", disse.