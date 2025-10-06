Pedro Henrique chega ao 3º gol nos últimos 5 jogos pelo Ceará

Com atuações decisivas, o camisa 7 do Alvinegro de Porangabuçu balançou as redes contra Vasco, São Paulo e Santos

Autor do terceiro gol do Ceará no triunfo ante o Santos, o atacante Pedro Henrique voltou a engatar atuações decisivas pelo Alvinegro de Porangabuçu. O camisa 7, por sinal, balançou as redes três vezes nas últimas cinco partidas disputadas.

O primeiro tento do recorte aconteceu no empate em 2 a 2 com o Vasco, quando ele foi decisivo e marcou nos acréscimos para arrancar um ponto fora de casa. Depois, o jogador foi determinante ao anotar o gol da vitória contra o São Paulo no Morumbis.