Pedro Henrique chega ao 3º gol nos últimos 5 jogos pelo Ceará

Com atuações decisivas, o camisa 7 do Alvinegro de Porangabuçu balançou as redes contra Vasco, São Paulo e Santos
João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Tipo Notícia

Autor do terceiro gol do Ceará no triunfo ante o Santos, o atacante Pedro Henrique voltou a engatar atuações decisivas pelo Alvinegro de Porangabuçu. O camisa 7, por sinal, balançou as redes três vezes nas últimas cinco partidas disputadas.

O primeiro tento do recorte aconteceu no empate em 2 a 2 com o Vasco, quando ele foi decisivo e marcou nos acréscimos para arrancar um ponto fora de casa. Depois, o jogador foi determinante ao anotar o gol da vitória contra o São Paulo no Morumbis. 

Agora, diante do Santos, Pedro Henrique marcou o segundo tento do jogo e distribuiu assistência para Fernando Sobral, que concretizou o triunfo por 3 a 0. O resultado positivo fez o Ceará subir para a 10ª colocação na tabela, com 34 pontos somados.

Números de Pedro Henrique no Ceará em 2025:

  • 34 jogos
  • 8 gols
  • 1 assistência
  • 1976 minutos disputados

