Galeano brilha, Ceará derruba líder Cruzeiro de virada e volta a vencer na Série A

Galeano, jogador do Ceará, contra o Cruzeiro / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O líder do Campeonato Brasileiro não intimidou o Ceará. Atuando fora de casa, em pleno Mineirão, o Alvinegro de Porangabuçu mostrou personalidade, venceu o Cruzeiro de virada por 2 a 1, neste domingo, 27, pela 17ª rodada da Série A, e conquistou três pontos valiosos na luta para subir na tabela. Os dois gols do Vovô foram marcados por Galeano, grande destaque da partida, que viveu uma tarde inspirada em Belo Horizonte. Kaio Jorge, logo no início do jogo, abriu o placar para a Raposa.

Com o triunfo, a equipe cearense subiu para o 9º lugar, com 12 pontos volta a campo no domingo, 3, às 18h30min, na Arena Castelão, onde receberá o Flamengo-RJ pela 18ª rodada do certame nacional. Cruzeiro 1x2 Ceará – O jogo O confronto começou em ritmo intenso, com as duas equipes buscando o ataque desde o apito inicial. O Cruzeiro não demorou a mostrar sua força. Logo aos três minutos, após erro de Bruno Ferreira, Kaio Jorge aproveitou a oportunidade e, com categoria, mandou para o fundo das redes, colocando os mineiros na frente. A Raposa, embalada pelo gol precoce, seguiu pressionando e criou novas chances com Eduardo e Matheus Pereira, que exigiram boas intervenções da defesa alvinegra. Porém, o Ceará não se abateu. Gradualmente, o time visitante passou a se impor no meio-campo, explorando os espaços e levando perigo com finalizações de Marcos Victor e Lourenço. A persistência do Vovô foi recompensada ainda na primeira etapa. Galeano, em grande fase, venceu a marcação e subiu mais alto que a defesa cruzeirense, testando firme para empatar a partida e recolocar o time no jogo.

O Cabuloso chegou a marcar novamente, com Eduardo, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, que identificou toque de mão de Wanderson na origem da jogada. Assim, o primeiro tempo terminou com equilíbrio no placar e intensidade dentro de campo, deixando a expectativa de uma segunda etapa ainda mais disputada. A postura do Ceará, que já demonstrava evolução, cresceu ainda mais no retorno do intervalo. Compacto na defesa e veloz nos contra-ataques, o time de Léo Condé passou a dominar as ações. Aos 14 minutos, a estratégia deu resultado: Fernandinho avançou pela esquerda, cruzou na medida e Galeano, novamente de cabeça, virou o placar, calando o Mineirão. O Cruzeiro, atônito, não conseguiu reagir. Longe de apresentar o futebol que o colocou na liderança da competição, o time celeste esbarrou na boa organização defensiva e no controle emocional do adversário.