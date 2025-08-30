Ceará toma gol nos acréscimos e é superado pelo Juventude em casa pela Série A

Ceará foi derrotado com gols nos acréscimos pelo Juventude na Arena Castelão neste sábado, 30. / Crédito: Fernanda Barros/O POVO

O clima nas arquibancadas era positivo e a festa aumentou com a reestreia de Vina, mas o torcedor do Ceará não saiu de maneira positiva da Arena Castelão na tarde deste sábado, 30. Isso porque, nos acréscimos da partida, o Juventude definiu uma vitória por 1 a 0, em embate válida pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão. O gol foi marcado por Mandaca. Sem ponto somado — mas apenas no início da rodada —, o Vovô permanece na 10ª colocação da tabela, com 27 pontos conquistados após 21 jogos. A equipe pode, no entanto, ser superada em posições por Corinthians e Atlético-MG até o final dos jogos.

Para buscar recuperação, o Alvinegro de Porangabuçu agora entra em Data Fifa. A equipe comandada por Léo Condé volta a campo em duas semanas, no dia 14/09, quando vai até São Januário, no Rio de Janeiro, às 20h30min, enfrentar o Vasco da Gama pela 23ª rodada do Brasileirão. Ceará x Juventude: como foi o jogo Em busca de se consolidar na primeira página da tabela da Série A e tentar alçar voos maiores entre os dez primeiros colocados, o Ceará entrou em campo com uma postura de protagonista, procurando construir oportunidades de gol desde as primeiras jogadas. Com o apoio da torcida e a colaboração da postura passiva do Juventude, o Vovô passou todo o primeiro tempo criando as principais chances ofensivas do jogo. Os chutes ao gol eram dados principalmente pelo trio ofensivo composto por Pedro Raul, Aylon e Galeano. Foram muitas as finalizações feitas pelo três, mas o Vovô não conseguiu ir para o intervalo com um triunfo parcial por dois elementos. O primeiro deles foi a alta marcação do grupo jaconero, e o segundo a falta de pontaria nas finalizações. Ainda que o time gaúcho demonstrasse uma certa desorganização defensiva, ele conseguia povoar bem a grande área e tirar espaços ofensivos do Alvinegro de Porangabuçu, diminuindo o volume de finalizações do time de Léo Condé. Quando mais espaços eram encontrados pelos atacantes do Ceará, faltava capricho na pontaria, um ponto que foi acentuado pelo próprio Aylon no intervalo da partida.

No segundo tempo, a postura da equipe adversária acabou mudando. Com alterações ofensivas, o grupo jaconero acabou saindo do campo defensivo e oferecendo perigo ao gol de Bruno Ferreira. O Ceará também criou boas oportunidades, mas o goleiro Jandrei parecia inspirado. Vendo o adversário mais destemido nos 45 minutos finais, o técnico Léo Condé respondeu tornando o Ceará ainda mais ofensivo, com a entrada inicial de Pedro Henrique. Não foi o suficiente para tornar o grupo o mesmo time em volume de jogo da primeira etapa, o que acabou fazendo com que a torcida passasse a clamar pela presença de Vinicius Vina, um pedido que foi atendido após os 20 minutos. Aclamado pelo torcedor, o ídolo alvinegro chegou a tentar uma finalização de longe para começar com o pé direito, mas a defesa feita pelo goleiro Jandrei só confirmou que, se o Juventude fosse permanecer no Z-4, não seria por falta de competência dele. A entrada de Vina coincidiu com um momento em que o Vovô voltou a aparecer mais no campo ofensivo, mas com pouco ritmo de jogo e quase nenhum entrosamento com os colegas, o atleta não conseguiu ser decisivo a ponto de definir um triunfo, diferentemente do Mandaca, responsável pelo gol nos acréscimos que decretou o triunfo gaúcho.

Ficha Técnica Ceará 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Éder e Nicolas (L. Lima); Richardson (Vina), Dieguinho e Mugni (Pedro Henrique); Galeano (Lucas Lima), Aylon (Fernando Sobral) e Pedro Raul. Téc: Léo Condé. Juventude