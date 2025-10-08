Ceará: Dieguinho tem a maior minutagem em 2025; veja top-5

Dieguinho, volante do Ceará, contra o Bahia / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

A campanha sólida do Ceará nesta Série A vem sendo pavimentada com uma base igualmente firme desde o início da temporada. Sob o comando de Léo Condé, dos 48 jogos disputados na temporada, seis jogadores ultrapassaram a marca de 3 mil minutos, enquanto outros cinco superaram os 2 mil. Dentre os 28 atletas do elenco, 11 estiveram em campo por, no mínimo, 45,8% dos minutos totais do time no ano. O volante Dieguinho lidera a lista: contratado para esta temporada, consolidou-se no setor central e se tornou peça-chave, somando 3.455 minutos em 44 partidas. Os dados são do site Soccerway.

​ No setor defensivo, o zagueiro Marllon foi outro nome constante: disputou 3.235 minutos em 36 jogos. No entanto, a ascensão de Marcos Victor nos compromissos mais recentes fez com que o camisa 3 perdesse espaço, ficando no banco em seis das últimas dez partidas. Fechando a lista dos atletas com mais de 3 mil minutos em campo em 2025 aparecem Fabiano e Bruno Ferreira. O lateral-direito teve impacto imediato e consolidou sua posição rapidamente, com 3.149 minutos em 37 jogos. Já o goleiro atingiu a marca no último compromisso do Vovô, ao alcançar 3.008 minutos defendendo a meta alvinegra. Completam a espinha dorsal do time Pedro Raul (2.918 minutos), Matheus Bahia (2.655), Lucas Mugni (2.572), Fernando Sobral (2.520) e Lourenço (2.121). Vale ainda uma menção a Pedro Henrique (1.988), que deve ultrapassar a barreira dos 2 mil minutos já na próxima vez que entrar em campo.