Ceará ainda pode ir ao mercado da bola, informa Horácio Neto

Na janela de meio de ano, o clube trouxe Rodriguinho, Paulo Baya, Vina, Vinicius Zanocelo e Lucca
O Ceará trouxe seis jogadores para a sequência do brasileiro, e a lista pode aumentar em breve. Na janela de meio de ano, o clube trouxe Rodriguinho, Paulo Baya, Vina, Vinicius Zanocelo e Lucca para contribuir com os homens de frente.

Segundo Horácio Neto, repórter da rádio O POVO CBN, o Ceará estuda trazer mais um jogador em uma posição que agregue volume e qualidade ao elenco.

