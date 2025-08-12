Zanocelo exalta projeto do Ceará e afirma: "Lugar onde fui mais bem recebido"Revelado no Santos, o volante de 24 anos já vestiu as camisas de Ponte Preta, Ferroviária-SP,Fortaleza e Estoril-POR na carreira
Apresentado oficialmente no Ceará nesta terça-feira, 12, o volante Vinicius Zanocelo conversou com jornalistas presentes no CT de Porangabuçu e afirmou que o Vovô foi o clube "onde foi mais bem recebido" na carreira.
"Sem dúvida nenhuma foi o lugar onde fui mais bem recebido, mais acolhido. Eu tive uma linda passagem no Estoril, que também cheguei dessa forma. O jeito que cheguei aqui me lembra muito. Estou feliz de estar aqui nesse clube também gigante", disse em coletiva.
Na sequência, o novo camisa 25 do Alvinegro foi questionado se já pode atuar no sábado, 16, diante do Red Bull Bragantino. Em resposta, se mostrou à disposição e explicou como foram os treinamentos durante as férias, visto que a temporada europeia se encerrou em maio.
"Sou um jogador que sempre me coloquei à disposição. Agora não é diferente. Óbvio que isso está nas mãos do Léo, mas estou à disposição. Minha última partida, se não me engano, foi no dia 18 de maio, depois passei 10 dias em off e já comecei a treinar. Claro que falta um pouco de ritmo de jogo que a gente vai adquirindo aos poucos, mas estou sempre à disposição."
Ainda na apresentação, Zanocelo destacou a qualidade do elenco alvinegro e explicou como pode ser usado taticamente. Revelado no Santos, ele já vestiu as camisas de Ponte Preta, Ferroviária-SP, Fortaleza e Estoril-POR na carreira.
"É um grupo muito qualificado, não só os volantes. Acredito que a gente possa conseguir coisas boas no final do ano. Sou um jogador que atua como segundo volante. Em Portugal no primeiro ano joguei como camisa 5, e agora no final atuei de camisa 8 mesmo, que é a função que jogo há bastante tempo. Também já fui adaptado a jogar pela meia esquerda, isso fica na mão do professor", comentou.
Escolha pelo Ceará
Por fim, o volante elencou os motivos que o fizeram acertar com o Ceará e deixou claro que almeja permanecer no time por mais tempo. Emprestado pelo Peixe, ele tem contrato com o Vovõ até o fim de 2025.
"A minha decisão pelo Vozão foi pelo projeto desportivo e familiar. A estrutura do clube me surpreendeu bastante, já esperava ser boa, mas é muito boa. É um clube que vem crescendo a cada ano e tenho certeza que, logo, logo, o Ceará vai dar passos longos. Até brinquei com o Lucas (Drubscky): 'Venho até o fim do ano, mas quero mostrar meu futebol para poder ficar um bom tempo com a camisa do Vozão'. Estou muito motivado, quero fazer história com essa camisa."
