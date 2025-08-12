Zanocelo exalta projeto do Ceará e afirma: "Lugar onde fui mais bem recebido"

Vinicius Zanocelo, novo volante do Ceará, em apresentação no CT de Porangabuçu / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Apresentado oficialmente no Ceará nesta terça-feira, 12, o volante Vinicius Zanocelo conversou com jornalistas presentes no CT de Porangabuçu e afirmou que o Vovô foi o clube "onde foi mais bem recebido" na carreira. "Sem dúvida nenhuma foi o lugar onde fui mais bem recebido, mais acolhido. Eu tive uma linda passagem no Estoril, que também cheguei dessa forma. O jeito que cheguei aqui me lembra muito. Estou feliz de estar aqui nesse clube também gigante", disse em coletiva.