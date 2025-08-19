Bahia x Ceará pelo Nordestão: veja escalação provável, retrospecto e análise

Atacante Galeano no jogo Ceará x Mirassol, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em busca do tetracampeonato regional, o Ceará protagoniza mais um duelo decisivo diante do Bahia, nesta quarta-feira, 20, a partir das 21h30min, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela semifinal da Copa do Nordeste. Campeãs estaduais em 2025, as equipes almejam mais uma taça na temporada. ​ Duas vezes campeão em cima do Bahia — e também vencedor da Lampions League em 2023, diante do Sport —, o Alvinegro quer despachar o rival interestadual para lutar pelo quarto título do Nordestão. Do outro lado da chave, CSA-AL e Confiança-SE medem forças no Rei Pelé, em Maceió (AL), no mesmo horário, pela outra vaga na grande final. Em caso de empate no tempo regulamentar, a disputa vai para os pênaltis.

Bahia x Ceará pelo Nordestão: como chega o Vovô Com campanha sólida no Brasileirão — é o 10º colocado, mais próximo do G-6 do que do Z-4 —, o time de Léo Condé volta as atenções para o torneio regional e terá de superar algumas ausências: o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor, que pertencem ao Bahia, não podem atuar; o goleiro Fernando Miguel e o atacante Fernandinho, lesionados, também são baixas. A novidade na delegação é a presença do atacante Pedro Henrique, que ficou fora das partidas contra Palmeiras e RB Bragantino-SP e viajou com o grupo para Salvador. A ausência do camisa 7 fez o treinador até adotar uma nova formação, com quatro meio-campistas, que funcionou diante do Massa Bruta. Ainda assim, a equipe terá ao menos uma mudança: Marllon retorna à zaga no posto de Marcos Victor. Nicolas segue na lateral esquerda, e Fabiano Souza e Rafael Ramos disputam espaço no lado direito, já que há revezamento devido à quantidade de jogos. O Vovô não poderá contar com Vina, Paulo Baya, Zanocelo e Rodriguinho, já que o prazo de inscrições no Nordestão estava encerrado antes das contratações.

Bahia x Ceará pelo Nordestão: destaques do jogo O clássico regional também guarda um duelo particular entre os artilheiros de Bahia e Ceará. Os donos da casa têm o experiente Willian José, que soma 11 gols em 39 partidas no ano. Já os visitantes contam com a boa fase de Pedro Raul, responsável por 13 bolas nas redes em 28 jogos na temporada. O meio-campo também é um setor importante para as equipes: o Esquadrão tem o consolidado trio Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, enquanto o Alvinegro tem Richardson, Dieguinho, Lourenço e Mugni. Bahia x Ceará pelo Nordestão: retrospecto Vovô e Esquadrão já mediram forças no mata-mata da competição em quatro ocasiões, inclusive disputando a Orelhuda: foram rivais nas finais de 2015, 2020 e 2021 e, a exemplo desta quarta, fizeram a semifinal de 2018. Os cearenses levaram a melhor nas decisões de 2015 e 2020, enquanto os baianos ganharam nos outros dois anos.

Fabiano Souza e Iago Borduchi disputam lance no jogo Bahia x Ceará, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia Na Fonte Nova, o Ceará terá de quebrar um tabu de seis jogos contra o Esquadrão: são cinco vitórias tricolores e um empate nos confrontos mais recentes, de 2021 para cá. Nos dois encontros em 2025 — um pelo Nordestão, outro pelo Brasileiro —, ambos na Fonte Nova, o Bahia levou a melhor: triunfos por 3 a 2 e 1 a 0. Bahia x Ceará pelo Nordestão: análise de Mateus Moura "O Ceará já enfrentou o Bahia em Salvador duas vezes neste ano e, em ambas as ocasiões, fez partidas parelhas — embora tenha saído derrotado. A tendência é de que esse novo encontro seja ainda mais acirrado, afinal, vale vaga na decisão da Copa do Nordeste. Os dois times vivem boa fase e o Ceará já demonstrou, em ocasiões anteriores nesta temporada, que decidir classificação nos pênaltis não é um problema. Solidez defensiva e eficiência nas transições serão fundamentais para o Alvinegro com a bola rolando", avaliou o jornalista do Esportes O POVO.