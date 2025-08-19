Bahia x Ceará pelo Nordestão: veja escalação provável, retrospecto e análise

Bahia x Ceará pelo Nordestão: veja escalação provável, retrospecto e análiseAlvinegro visita o Esquadrão nesta quarta-feira, 20, na Fonte Nova, em novo confronto de mata-mata do Nordestão. Vovô luta pelo tetracampeonato regional
Em busca do tetracampeonato regional, o Ceará protagoniza mais um duelo decisivo diante do Bahia, nesta quarta-feira, 20, a partir das 21h30min, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela semifinal da Copa do Nordeste. Campeãs estaduais em 2025, as equipes almejam mais uma taça na temporada.
Duas vezes campeão em cima do Bahia — e também vencedor da Lampions League em 2023, diante do Sport —, o Alvinegro quer despachar o rival interestadual para lutar pelo quarto título do Nordestão. Do outro lado da chave, CSA-AL e Confiança-SE medem forças no Rei Pelé, em Maceió (AL), no mesmo horário, pela outra vaga na grande final. Em caso de empate no tempo regulamentar, a disputa vai para os pênaltis.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Bahia x Ceará pelo Nordestão: como chega o Esquadrão
Dono da casa, o Bahia vive bom momento em 2025, com seis jogos de invencibilidade — três vitórias e três empates —, presença no G-4 da Série A e vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o time de Rogério Ceni quer avançar no Nordestão. O Esquadrão mira o pentacampeonato regional, já que levantou a taça em 2001, 2002, 2017 e 2021.
Para isso, conta com os retornos do experiente meia Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão na rodada passada do Brasileirão, e do volante Rodrigo Nestor, recuperado. Por outro lado, o Tricolor não terá Erick Pulga, Erick e Kanu, todos lesionados. O lateral-direito Gilberto e o meia Michel Araújo são dúvidas.
Bahia x Ceará pelo Nordestão: como chega o Vovô
Com campanha sólida no Brasileirão — é o 10º colocado, mais próximo do G-6 do que do Z-4 —, o time de Léo Condé volta as atenções para o torneio regional e terá de superar algumas ausências: o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor, que pertencem ao Bahia, não podem atuar; o goleiro Fernando Miguel e o atacante Fernandinho, lesionados, também são baixas.
A novidade na delegação é a presença do atacante Pedro Henrique, que ficou fora das partidas contra Palmeiras e RB Bragantino-SP e viajou com o grupo para Salvador. A ausência do camisa 7 fez o treinador até adotar uma nova formação, com quatro meio-campistas, que funcionou diante do Massa Bruta.
Ainda assim, a equipe terá ao menos uma mudança: Marllon retorna à zaga no posto de Marcos Victor. Nicolas segue na lateral esquerda, e Fabiano Souza e Rafael Ramos disputam espaço no lado direito, já que há revezamento devido à quantidade de jogos. O Vovô não poderá contar com Vina, Paulo Baya, Zanocelo e Rodriguinho, já que o prazo de inscrições no Nordestão estava encerrado antes das contratações.
Bahia x Ceará pelo Nordestão: destaques do jogo
O clássico regional também guarda um duelo particular entre os artilheiros de Bahia e Ceará. Os donos da casa têm o experiente Willian José, que soma 11 gols em 39 partidas no ano. Já os visitantes contam com a boa fase de Pedro Raul, responsável por 13 bolas nas redes em 28 jogos na temporada.
O meio-campo também é um setor importante para as equipes: o Esquadrão tem o consolidado trio Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, enquanto o Alvinegro tem Richardson, Dieguinho, Lourenço e Mugni.
Bahia x Ceará pelo Nordestão: retrospecto
Vovô e Esquadrão já mediram forças no mata-mata da competição em quatro ocasiões, inclusive disputando a Orelhuda: foram rivais nas finais de 2015, 2020 e 2021 e, a exemplo desta quarta, fizeram a semifinal de 2018. Os cearenses levaram a melhor nas decisões de 2015 e 2020, enquanto os baianos ganharam nos outros dois anos.
Na Fonte Nova, o Ceará terá de quebrar um tabu de seis jogos contra o Esquadrão: são cinco vitórias tricolores e um empate nos confrontos mais recentes, de 2021 para cá. Nos dois encontros em 2025 — um pelo Nordestão, outro pelo Brasileiro —, ambos na Fonte Nova, o Bahia levou a melhor: triunfos por 3 a 2 e 1 a 0.
Bahia x Ceará pelo Nordestão: análise de Mateus Moura
"O Ceará já enfrentou o Bahia em Salvador duas vezes neste ano e, em ambas as ocasiões, fez partidas parelhas — embora tenha saído derrotado. A tendência é de que esse novo encontro seja ainda mais acirrado, afinal, vale vaga na decisão da Copa do Nordeste. Os dois times vivem boa fase e o Ceará já demonstrou, em ocasiões anteriores nesta temporada, que decidir classificação nos pênaltis não é um problema. Solidez defensiva e eficiência nas transições serão fundamentais para o Alvinegro com a bola rolando", avaliou o jornalista do Esportes O POVO.
Bahia x Ceará pelo Nordestão: escalação provável
Bahia
4-3-3: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José. Téc: Rogério Ceni
Ceará
4-4-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Richardson, Dieguinho, Lourenço e Mugni; Galeano e Pedro Raul. Téc: Léo Condé
Bahia x Ceará pelo Nordestão: ficha técnica
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Data: 20/8/2025
- Horário: 21h30min
- Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB
- Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior/PE
Bahia x Ceará pelo Nordestão: onde assistir ao vivo à transmissão
- TV Jangadeiro
- ESPN
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- YouTube O POVO e Esportes O POVO