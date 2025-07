Ceará e Bahia voltam a se enfrentar em mata-mata do Nordestão; veja retrospecto

Nesta temporada, as equipes já se encontraram na fase de grupos, em partida realizada na Arena Fonte Nova. Em um duelo acirrado, o Bahia venceu por 3 a 2. Já no mata-mata, o Alvinegro de Porangabuçu eliminou o Sport , na Ilha do Retiro, enquanto o Tricolor de Aço superou o Fortaleza , em Salvador.

O clássico regional entre Ceará e Bahia voltará a acontecer em uma fase decisiva da Copa do Nordeste após quatro anos. A última vez que se enfrentaram no mata-mata da competição foi na final de 2021, quando o Esquadrão levou a melhor ao vencer por 4 a 2 na disputa por pênaltis.

Considerando o retrospecto geral de confrontos entre os clubes na história da competição, a vantagem é do Ceará. Em 18 duelos — incluindo as edições de 1998, 2001 e 2002 — o Vovô soma oito vitórias, contra sete do Bahia, além de três empates.

Ao longo desse histórico, os dois times disputaram três finais da Copa do Nordeste. O Ceará levou a melhor em 2015 e 2020, conquistando o título em ambas as ocasiões. Já o Bahia, como citado anteriormente, ficou com a taça em 2021, no último embate decisivo entre as equipes.

Ceará x Bahia pelo Nordestão: retrospecto recente