Com Pedro Henrique de volta, Ceará embarca para encarar o Bahia; veja relacionados

Entre as ausências, estão Fernando Miguel, Fernandinho e Matheus Bahia, além dos jogadores recém-contratados
O Ceará enfrenta o Bahia nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Fonte Nova, em duelo pela semifinal da Copa do Nordeste. Para o confronto decisivo, o Vovô relacionou 21 atletas e conta com o retorno do atacante Pedro Henrique, que foi desfalque nas duas partidas anteriores.

Em coletiva concedida após o duelo contra o RB Bragantino, que ocorreu no sábado, 16, Léo Condé explicou que o jogador não foi relacionado devido à recuperação de uma virose. Na fala, o comandante alvinegro afirma que o camisa 7 não teve bom desempenho nos treinos devido ao tempo que passou doente e poupado do confronto contra a equipe paulista.

Entre os desfalques, estão Fernando Miguel, Fernandinho e Matheus Bahia. Segundo o Boletim Médico, os dois primeiros estão em tratamento na fisioterapia do clube, enquanto Matheus Bahia se recupera de um trauma no joelho esquerdo e já não poderia entrar em campo contra o Bahia, devido ao Tricolor ser o dono de seu passe.

Outras ausências são de Vina, Vinicius Zanocelo, Rodriguino e Paulo Baya. Ambos os atletas chegaram na janela de meio de temporada e, por este motivo, não puderam ser inscritos no torneio.

Leia mais

Confira lista de relacionados:

Goleiros:

  • Richard
  • Bruno Ferreira

Zagueiros:

  • Marllon
  • Gabriel Lacerda
  • Éder
  • Willian Machado

Laterais:

  • Nicolas
  • Fabiano
  • Rafael Ramos

Meio-campistas:

  • Lucas Lima
  • Richardson
  • Fernando Sobral
  • Lourenço
  • Dieguinho
  • Lucas Mugni
  • Matheus Araújo

Atacantes:

  • Pedro Raul
  • Pedro Henrique
  • Galeano
  • Guilherme
  • Aylon

