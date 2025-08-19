Com Pedro Henrique de volta, Ceará embarca para encarar o Bahia; veja relacionados

Com Pedro Henrique de volta, Ceará embarca para encarar o Bahia; veja relacionadosEntre as ausências, estão Fernando Miguel, Fernandinho e Matheus Bahia, além dos jogadores recém-contratados
O Ceará enfrenta o Bahia nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Fonte Nova, em duelo pela semifinal da Copa do Nordeste. Para o confronto decisivo, o Vovô relacionou 21 atletas e conta com o retorno do atacante Pedro Henrique, que foi desfalque nas duas partidas anteriores.
Em coletiva concedida após o duelo contra o RB Bragantino, que ocorreu no sábado, 16, Léo Condé explicou que o jogador não foi relacionado devido à recuperação de uma virose. Na fala, o comandante alvinegro afirma que o camisa 7 não teve bom desempenho nos treinos devido ao tempo que passou doente e poupado do confronto contra a equipe paulista.
Entre os desfalques, estão Fernando Miguel, Fernandinho e Matheus Bahia. Segundo o Boletim Médico, os dois primeiros estão em tratamento na fisioterapia do clube, enquanto Matheus Bahia se recupera de um trauma no joelho esquerdo e já não poderia entrar em campo contra o Bahia, devido ao Tricolor ser o dono de seu passe.
Outras ausências são de Vina, Vinicius Zanocelo, Rodriguino e Paulo Baya. Ambos os atletas chegaram na janela de meio de temporada e, por este motivo, não puderam ser inscritos no torneio.
Confira lista de relacionados:
Goleiros:
- Richard
- Bruno Ferreira
Zagueiros:
- Marllon
- Gabriel Lacerda
- Éder
- Willian Machado
Laterais:
- Nicolas
- Fabiano
- Rafael Ramos
Meio-campistas:
- Lucas Lima
- Richardson
- Fernando Sobral
- Lourenço
- Dieguinho
- Lucas Mugni
- Matheus Araújo
Atacantes:
- Pedro Raul
- Pedro Henrique
- Galeano
- Guilherme
- Aylon