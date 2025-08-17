Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lourenço retoma boas atuações e recupera titularidade no Ceará

Lourenço retoma boas atuações e recupera titularidade no Ceará

O meio-campista, titular absoluto na campanha do acesso alvinegro no último ano, teve uma primeira metade de temporada irregular
Autor Levi Lima
Autor
Levi Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará superou o RB Bragantino por 1 a 0, na tarde desse sábado, 16, na Arena Castelão, e voltou a figurar entre os dez primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro. Além da retomada na tabela, quem também reafirmou o momento positivo foi Lourenço.

O meio-campista, titular absoluto na campanha do acesso alvinegro no último ano, teve uma primeira metade de temporada de 2025 irregular, alternando entre a titularidade e o banco de reservas. Contudo, esse cenário mudou nos quatro jogos mais recentes.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

No início da sequência considerada a mais difícil para o Vovô, Condé surpreendeu e escalou o camisa 97 como titular diante do Cruzeiro — então líder da Série A. Na ocasião, o jogador justificou a escolha ao dar a assistência para o primeiro gol de Galeano na vitória por 2 a 1 sobre o Cabuloso.

Leia mais

Em seguida, foi novamente titular no empate em 1 a 1 com o Flamengo e na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, quando marcou o gol alvinegro. As boas atuações contra equipes do topo da tabela do Brasileirão o credenciaram a estar mais uma vez entre os onze iniciais no embate contra o Massa Bruta, em que foi peça-chave para o controle da partida.

Durante os 66 minutos em que esteve em campo, Lourenço participou de 26 ações com a bola, finalizou uma vez ao gol e teve aproveitamento de 93% nos passes (13 certos em 14 tentados), segundo o Sofascore.

A contribuição defensiva foi igualmente relevante. Até ser substituído, na metade da segunda etapa, o camisa 97 havia vencido 75% dos duelos disputados pelo chão (3 de 4), sofrido três faltas e realizado uma interceptação.

Números de Lourenço na vitória sobre o RB Bragantino:

  • Minutos jogados: 66
  • Ações com a bola: 26
  • Passes certos: 93% (13 de 14)
  • Finalizações no gol: 1
  • Duelos ganhos pelo chão: 75% (3 de 4)
  • Faltas sofridas: 3
  • Interceptações: 1

Fonte: Sofascore

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar