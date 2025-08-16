Paulo Baya estreia pelo Ceará em vitória contra o Bragantino; veja números

Paulo Baya estreia pelo Ceará em vitória contra o Bragantino; veja númerosInicialmente, o camisa 17 começou no banco de reservas, no entanto, aos 21 minutos da etapa final, Léo Condé o acionou no lugar de Lourenço
O Ceará venceu o RB Bragantino por 1 a 0, na tarde deste sábado, 16, na Arena Castelão, em um confronto marcado por estreia no Vovô. Além de iniciar o segundo turno da Série A com triunfo, o duelo marcou a primeira partida de Paulo Baya vestindo a camisa alvinegra.
O jogador de 23 anos, que estava no Fluminense e chegou por empréstimo junto ao Primavera-SP, foi o primeiro dos quatro reforços contratados nesta janela a estrear pelo Vovô.
O camisa 17 começou no banco de reservas e, aos 21 minutos da etapa final, Léo Condé o acionou no lugar de Lourenço. Com o Alvinegro já à frente do marcador, as instruções ao avançado eram claras: recompor e ser eficiente nos contra-ataques.
Em campo, Baya ocupou a ponta esquerda, após a saída de Aylon — autor do gol da partida —, e se tornou o principal escape de Condé durante a reta final da partida. Neste cenário, o recém-chegado não teve muitas participações ofensivas, tendo 16 ações com a bola ao longo dos 25 minutos em campo, segundo o Sofascore.
Foi a partir de uma jogada individual dele, nos acréscimos do segundo tempo, que o Ceará quase ampliou o placar com Pedro Raul cabeceando entre os zagueiros para bela defesa do goleiro Cleiton.
Números de Paulo Baya na estreia
- Minutos jogados: 21
- Ações com a bola: 16
- Grande chance criada: uma
- Passes certo: 6 de 11
- Cruzamentos certos: 1 de 3
- Posse de bola perdida: 8