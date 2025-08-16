Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paulo Baya estreia pelo Ceará em vitória contra o Bragantino; veja números

Inicialmente, o camisa 17 começou no banco de reservas, no entanto, aos 21 minutos da etapa final, Léo Condé o acionou no lugar de Lourenço
Autor Levi Lima
Levi Lima Autor
O Ceará venceu o RB Bragantino por 1 a 0, na tarde deste sábado, 16, na Arena Castelão, em um confronto marcado por estreia no Vovô. Além de iniciar o segundo turno da Série A com triunfo, o duelo marcou a primeira partida de Paulo Baya vestindo a camisa alvinegra.

O jogador de 23 anos, que estava no Fluminense e chegou por empréstimo junto ao Primavera-SP, foi o primeiro dos quatro reforços contratados nesta janela a estrear pelo Vovô.

O camisa 17 começou no banco de reservas e, aos 21 minutos da etapa final, Léo Condé o acionou no lugar de Lourenço. Com o Alvinegro já à frente do marcador, as instruções ao avançado eram claras: recompor e ser eficiente nos contra-ataques.

Em campo, Baya ocupou a ponta esquerda, após a saída de Aylon — autor do gol da partida —, e se tornou o principal escape de Condé durante a reta final da partida. Neste cenário, o recém-chegado não teve muitas participações ofensivas, tendo 16 ações com a bola ao longo dos 25 minutos em campo, segundo o Sofascore.

Foi a partir de uma jogada individual dele, nos acréscimos do segundo tempo, que o Ceará quase ampliou o placar com Pedro Raul cabeceando entre os zagueiros para bela defesa do goleiro Cleiton.

Números de Paulo Baya na estreia

  • Minutos jogados: 21
  • Ações com a bola: 16
  • Grande chance criada: uma
  • Passes certo: 6 de 11
  • Cruzamentos certos: 1 de 3
  • Posse de bola perdida: 8 

