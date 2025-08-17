Após seis jogos sendo vazado, defesa do Ceará volta a ficar ilesa na Série A

A vitória sobre o Fortaleza, no dia 13 de julho, havia sido a última vez que o Vovô terminava um jogo sem sofrer gols. Contra o Bragantino, a equipe repetiu o feito

Após seis jogos sendo vazado, o sistema defensivo do Ceará voltou a sair de campo ileso. O feito aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, na Arena Castelão, em duelo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes do triunfo diante do Massa Bruta, a última vez que o Vovô havia passado sem sofrer gols foi no Clássico-Rei contra o Fortaleza, no dia 13 de julho, pela 13ª rodada da elite nacional. Na ocasião, o time alvinegro venceu por 1 a 0, com gol do atacante Galeano.