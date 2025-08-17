Após seis jogos sendo vazado, defesa do Ceará volta a ficar ilesa na Série A

Após seis jogos sendo vazado, defesa do Ceará volta a ficar ilesa na Série AA vitória sobre o Fortaleza, no dia 13 de julho, havia sido a última vez que o Vovô terminava um jogo sem sofrer gols. Contra o Bragantino, a equipe repetiu o feito
Após seis jogos sendo vazado, o sistema defensivo do Ceará voltou a sair de campo ileso. O feito aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, na Arena Castelão, em duelo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Antes do triunfo diante do Massa Bruta, a última vez que o Vovô havia passado sem sofrer gols foi no Clássico-Rei contra o Fortaleza, no dia 13 de julho, pela 13ª rodada da elite nacional. Na ocasião, o time alvinegro venceu por 1 a 0, com gol do atacante Galeano.
Nos jogos seguintes ao clássico, o Ceará enfrentou um período de instabilidade. Foram três derrotas consecutivas — para Corinthians (1 a 0) e Mirassol (2 a 0), no Castelão, e Internacional (1 a 0), fora de casa. Depois, venceu o Cruzeiro (2 a 1), empatou com o Flamengo (1 a 1) e perdeu para o Palmeiras (2 a 1).
Até o momento, o Alvinegro sofreu 19 gols na Série A. De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, o Ceará tem a oitava melhor defesa do campeonato, atrás de Atlético-MG (18), Mirassol (18), Bahia (17), Palmeiras (15), Cruzeiro (13), Botafogo (10) e Flamengo (8).