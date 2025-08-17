Condé rechaça "relaxamento" do Ceará contra o Bragantino e explica: "Teve desgaste"

Técnico Léo Condé no jogo Ceará x Sport, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o RB Bragantino, no sábado passado, 16, na Arena Castelão, pela Série A, Léo Condé foi questionado sobre um suposto relaxamento do Ceará no segundo tempo do confronto — algo prontamente rechaçado pelo técnico. Em sua resposta, o comandante citou o desgaste natural do time alvinegro e lembrou que o rival, embora em má fase, possui muita qualidade. “Não teve relaxamento, teve desgaste. O Richardson cansou, o Lourenço cansou. Entrou o Sobral e deu vida, o Lucas Lima, o Mugni. É o tipo de pergunta que sempre é feita, acontece. Talvez o Flamengo e o Palmeiras consigam jogar a maior parte do jogo sendo propositivos, agredindo o adversário. O time dos caras (Bragantino) é muito forte. Não estão atravessando um bom momento, mas o Jhon Jhon é um dos destaques do Brasileiro, o Gabriel é um volante com carreira sólida”, disse.