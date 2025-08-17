Condé rechaça "relaxamento" do Ceará contra o Bragantino e explica: "Teve desgaste"O técnico ainda ressaltou a qualidade do rival e enfatizou que o Vovô, embora com menos volume de jogo na etapa final, manteve o controle das ações
Em entrevista coletiva após a vitória sobre o RB Bragantino, no sábado passado, 16, na Arena Castelão, pela Série A, Léo Condé foi questionado sobre um suposto relaxamento do Ceará no segundo tempo do confronto — algo prontamente rechaçado pelo técnico. Em sua resposta, o comandante citou o desgaste natural do time alvinegro e lembrou que o rival, embora em má fase, possui muita qualidade.
“Não teve relaxamento, teve desgaste. O Richardson cansou, o Lourenço cansou. Entrou o Sobral e deu vida, o Lucas Lima, o Mugni. É o tipo de pergunta que sempre é feita, acontece. Talvez o Flamengo e o Palmeiras consigam jogar a maior parte do jogo sendo propositivos, agredindo o adversário. O time dos caras (Bragantino) é muito forte. Não estão atravessando um bom momento, mas o Jhon Jhon é um dos destaques do Brasileiro, o Gabriel é um volante com carreira sólida”, disse.
“Então, os caras também têm mérito. Não é que a gente recuou ou relaxou; o adversário também cresceu no jogo. A gente vai, dentro daquilo que temos de peças, ajustando e estruturando. Eles tiveram, talvez, mais volume, mas nós tivemos o controle da partida. Se pegar as melhores chances, foram nossas. É o futebol”, completou o treinador do Vovô.
Léo Condé destaca campanha positiva na Série A, mas pede cautela
Com a vitória diante do Massa Bruta, o Alvinegro chegou aos 25 pontos, mais da metade do caminho para os 45, número considerado mágico para a permanência na elite nacional. Para Léo Condé, embora a campanha seja positiva e consistente, o Vovô precisa manter os pés no chão, já que o Brasileirão costuma ser “perigoso e traiçoeiro”.
"Não tem como negar que é uma campanha sólida para um time que está voltando da segunda divisão. A gente fez um primeiro turno consistente e abrimos o segundo — ainda faltando um jogo do primeiro turno — com uma pontuação bastante expressiva. Só que o campeonato é perigoso e traiçoeiro. Como eu sempre falo, nós vamos jogo a jogo, passo a passo. No ano passado, o Athletico-PR virou o turno com 27 pontos e foi rebaixado. Não resta dúvida de que é um momento muito positivo nosso na temporada como um todo", avaliou.