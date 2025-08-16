Lucas Lima diz que má fase do Fortaleza não interfere no Ceará: "A gente não liga"

O volante do Vovô ainda projetou o próximo desafio da equipe, que será diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste

Na zona mista após a vitória do Ceará sobre o RB Bragantino, na Arena Castelão, Lucas Lima foi questionado sobre a má fase do rival Fortaleza, que ocupa a zona de rebaixamento da Série A. De forma objetiva, o volante afirmou que a situação do Tricolor é indiferente para o elenco alvinegro: “A gente não liga”, disse.

“A gente não liga muito para a questão do rival. Primeiro pensamos em nós, em fazermos um bom campeonato e conquistarmos nossos objetivos. Essa questão do rival estar na zona de rebaixamento não interfere ou muda em nada o nosso planejamento”, comentou.