Lucas Lima diz que má fase do Fortaleza não interfere no Ceará: "A gente não liga"O volante do Vovô ainda projetou o próximo desafio da equipe, que será diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste
Na zona mista após a vitória do Ceará sobre o RB Bragantino, na Arena Castelão, Lucas Lima foi questionado sobre a má fase do rival Fortaleza, que ocupa a zona de rebaixamento da Série A. De forma objetiva, o volante afirmou que a situação do Tricolor é indiferente para o elenco alvinegro: “A gente não liga”, disse.
“A gente não liga muito para a questão do rival. Primeiro pensamos em nós, em fazermos um bom campeonato e conquistarmos nossos objetivos. Essa questão do rival estar na zona de rebaixamento não interfere ou muda em nada o nosso planejamento”, comentou.
Lucas Lima pede mudança de chave e foco no Bahia
Com a vitória na Série A, o Vovô voltou ao G-10 da tabela de classificação e chegou aos 25 pontos. O elenco, porém, precisa mudar a chave, já que na próxima quarta-feira, 20, enfrentará o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste.
“Agora é mudar a chave, né. Sabemos que é um jogo de mata-mata, que pode ter disputa por pênaltis. É um confronto só. A partir de amanhã, é começar a pensar no Bahia para podermos fazer um grande jogo lá e, se Deus quiser, irmos para a final”, destacou Lucas Lima.