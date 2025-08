Pedro Raul marca e Ceará arranca empate do líder Flamengo

Pedro Raul, atacante do Ceará, comemora gol diante do Flamengo / Crédito: Fernanda Barros

Com o apoio das arquibancadas de uma Arena Castelão lotada, o Ceará empatou em 1 a 1 com o Flamengo na noite deste domingo, 3, em jogo da 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vovô saiu atrás após o Rubro-Negro marcar com Arrascaeta, mas arrancou a igualdade com o faro de gol de Pedro Raul. O resultado faz o Alvinegro de Porangabuçu chegar aos 22 pontos somados na competição nacional. Décimo colocado na tabela, o time de Léo Condé volta a campo no próximo domingo, 10, diante do Palmeiras, fora de casa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ceará 1x1 Flamengo: o jogo Antes da bola rolar, o meia-atacante Vina ainda foi apresentado aos mais de 50 mil torcedores presentes no Gigante da Boa Vista. Na ação, o jogador agitou as arquibancadas saudando os alvinegros. Em campo, enfrentando um dos melhores elencos do país, o time cearense tinha a clara estratégia de anular os pontos fortes dos cariocas para tentar fazer um jogo sólido sem correr grandes riscos — postura semelhante com a do duelo ante o Cruzeiro no domingo passado, 27. No entanto, o que se viu em campo foi um Flamengo cada vez mais dono das ações. Aos 10 minutos, Plata arriscou o primeiro chute perigoso, defendido por Bruno Ferreira. Depois disso, Bruno Henrique, Arrascaeta e Samuel Lino também levaram perigo à meta adversária. Com a pressão rubro-negra se intensificando, o gol saiu aos 36 minutos em uma bela jogada coletiva. Léo Ortiz, com lançamento preciso, encontrou Plata dentro da área e o equatoriano escorou de cabeça para Arrascaeta, que chegou livre e finalizou de primeira para abrir o placar.

Do outro lado, o Ceará tentou responder apostando nos contra-ataques, especialmente pelo lado direito com Pedro Henrique. A equipe até conseguiu algumas finalizações, mas pecou na tomada de decisão no último passe. É importante destacar que o Ceará não fez um mau primeiro tempo — dentro de sua proposta e limitações, conseguiu competir. No entanto, a superioridade técnica do Flamengo foi determinante. Na volta para a etapa final, o Rubro-Negro seguiu com a posse de bola e levou perigo aos oito minutos com Samuel Lino. No lance, Saúl, que entrou no intervalo substituindo Arrascaeta, acertou bom passe para o ponta finalizar no canto de Bruno Ferreira. O goleiro, por sua vez, fez intervenção segura. Em resposta, o Vovô carimbou o travessão com Mugni, que recebeu cruzamento e cabeceou sozinho. No rebote, Aylon tentou novo chute, mas o goleiro Rossi defendeu. Com um jogo mais aberto e movimentado, ambos os times começaram a assustar.

De chegada em chegada, o Alvinegro aproveitou. Em cobrança de escanteio aos 22 minutos, Mugni bateu bem e Pedro Raul subiu mais alto que todo mundo para cabecear, estufando as redes e igualando o placar no Castelão. Após o tento de empate cearense, o panorama da partida ficou bem nítido com um Flamengo tentando achar espaços para atacar e um Ceará consciente de que necessitava manter as linhas defensivas bem postadas. Portanto, com um Vovô organizado taticamente e um Fla sem inspiração ofensiva, o jogo terminou empatado. Ceará 1x1 Flamengo - Ficha técnica Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Richardson (Sobral), Dieguinho (Lucas Lima) e Lourenço (Mugni); Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique (Aylon). Téc: Léo Condé Flamengo 4-3-3: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho (Allan) e Arrascaeta (Saúl); Plata (Victor Hugo), Samuel Lino e Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luís