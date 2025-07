Vina negocia retorno ao Ceará e reduz valor de pedida inicial

O Ceará iniciou negociações para o retorno de Vina ao clube. Ex-jogador do Vovô, o meia de 34 anos aceitou uma redução salarial de 50% em relação ao pedido inicial feito pelo jogador. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Livre no mercado após atuar no futebol árabe, Vina já manifestou publicamente o interesse em voltar ao Alvinegro. O meia chegou a visitar a sede de Porangabuçu e esteve presente em um jogo do clube na Arena Castelão. Ídolo da torcida alvinegra, o meia disputou 168 jogos com a camisa do Ceará, contribuindo com 46 gols e 31 assistências.