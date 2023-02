Vina deixa o Ceará com 46 gols em 168 jogos; relembre números e feitos

O meio-campista Vina deve ter sua saída do Ceará anunciada em breve. Nesta quinta-feira, 9, o camisa 29 do Alvinegro de Porangabuçu publicou posts nas redes sociais comprovando que sua despedida do clube está próxima.

Nos posts, o meia agradeceu a oportunidade de vestir a camisa alvinegra, tirou fotos com funcionários e fez uma declaração ao clube: "Te amo Vovô”.

'Era Vina' no Vovô

Desde 2020 no Vovô, Vina se tornou peça crucial no time alvinegro. Para alguns, ganhou o status de ídolo devido suas atuações e identificação com a torcida. No período, vestiu a camisa do Ceará em 168 oportunidades, marcando 46 gols e distribuindo 31 assistências.

Protagonista e com grande influência no Alvinegro, o meia teve destaque, principalmente, em 2020. Em sua primeira temporada, ele foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro Série A. Além disso, se tornou o maior artilheiro da história do clube na era dos pontos corridos do Brasileirão.

Pelo Ceará, o meia se sagrou campeão invicto da Copa do Nordeste 2020 e ajudou o time a se classificar para a Copa Sul-Americana por dois anos consecutivos.

No entanto, também ficou marcado por episódios polêmicos, como a discussão com torcedores após a eliminação para o São Paulo na Copa Sul-Americana 2022 e expulsões por reclamações excessivas.

Próximo destino

O Grêmio negocia com o Ceará a contratação do jogador de 31 anos. Vina deve chegar a Porto Alegre em breve com vínculo definitivo, que deve ser de dois anos, porém as partes ainda debatem o tempo de contrato.





