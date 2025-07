Ceará promove reunião com organizadas para reforçar combate a cânticos homofóbicos nos estádios

Encontro aconteceu na sede do clube, em Porangabuçu, e foi liderado pelo diretor jurídico do clube, Dr. Fred Bandeira, que destacou a importância da conscientização coletiva

O Ceará promoveu, nesta quarta-feira, 30, uma reunião com representantes das principais torcidas organizadas para discutir medidas que coíbam manifestações homofóbicas durante os jogos do time. O encontro ocorreu na sede do clube, em Porangabuçu.

A reunião foi liderada pelo diretor jurídico do clube, Dr. Fred Bandeira, que destacou a importância da conscientização coletiva. "Temos trabalhado incansavelmente junto as nossas torcidas organizadas com o intuito de evitar homofobia, xenofobia e outras situações que afrontem o espetáculo esportivo, como o arremesso de objetos e a invasão de campo", afirmou.