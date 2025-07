Richardson cita amizade e exalta história de Vina no Ceará: "É um cara especial"

Richardson concedeu coletiva em Porangabuçu, na sede do Ceará, nesta quarta-feira, 30. / Crédito: Israel Simonton/Ceará SC

Próximo de ter seu retorno oficializado pelo Ceará, o meia-atacante Vina reencontrará, no atual elenco, alguns jogadores com quem dividiu vestiário entre 2020 e 2023, período da sua última passagem pelo clube. Um deles será o volante Richardson, que, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, dia 30, não escondeu o carinho que tem pelo camisa 29. Questionado sobre ter ou não conversado com Vina durante o período de negociação entre o meia-atacante e o Vovô, Richardson confessou que não, mas lembrou ter tido contato com o companheiro recentemente, quando ele esteve na capital cearense para acompanhar o jogo do time alvinegro contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, pela Série A.