Ceará fatura quase R$ 2 milhões com ida de Arthur Cabral para o Botafogo

Alvinegro de Porangabuçu já recebeu cerca de R$ 32 milhões em repasses por todas as transferências do atleta de 27 anos

O Botafogo anunciou na noite do último domingo, 8, a contratação do ex-atacante do Ceará, Arthur Cabral. Com isso, o paraibano, que pertencia ao Benfica, de Portugal, irá render ao Vovô cerca de R$ 1,98 milhão.

Esse valor se dá por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, que assegura que o clube cearense, detentor de 2,6% do total de qualquer negociação, receba uma porcentagem dos 12 milhões de euros (por volta de R$ 76 milhões) investidos pelo Glorioso na compra do centroavante.