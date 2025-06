Jogador do Ceará é acusado de alienação parental por ex; defesa nega

O atacante Fernandinho foi denunciado pela ex-companheira por alienação parental. / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O atacante Fernandinho, do Ceará, está sendo denunciado por alienação parental por sua ex-companheira, Bruna Santos Miller. De acordo com informações do Portal Léo Dias, a jovem teria registrado um boletim de ocorrência no início deste mês contra o jogador e sua família após supostamente ser impedida de manter contato ou ter qualquer convívio com o filho do ex-casal, que hoje vive sob guarda do atleta. Na denúncia, formalizada na 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí, Bruna alega que o último contato presencial que teve com o filho foi entre os dias 12 e 23 de abril deste ano. Desde então, segundo a jovem denuncia, ela não conseguiu mais vê-lo ou participar de decisões da vida da criança.

Essa não é a primeira denúncia feita por Bruna contra Fernandinho. No final de 2024, uma notícia publicada no Portal Metrópoles apontava que Bruna havia registrado queixa contra o atleta após um desentendimento na entrega da criança durante as festas de final de ano para uma babá. Bruna alegou à época que o atacante havia se recusado a entregar a criança para ela para o Natal. Ela também afirmou ter sido agredida pela mãe, pela irmã e pelas sobrinhas do jogador, e que Fernandinho estaria bloqueando a comunicação dela com a criança, além de a excluindo das decisões sobre a vida do filho. A defesa de Fernandinho rebateu que Bruna havia agido "em desacordo com as regras da guarda" e que o jogador não tinha se colocado contra visitas da mãe. Nessa mesma época, uma das denúncias envolveu uma funcionária de Bruna. A mulher, não identificada pela reportagem, afirma ter sido agredida de maneira física e verbal ao ir buscar a criança na residência de familiares de Fernandinho com chutes e "pesada nas costas" pela irmã e pela mãe do atleta. O caso foi registrado à época, pela Polícia Civil do Maranhão, que chegou a fazer um exame pericial de lesão corporal na funcionária. Defesa nega e classifica alegações como "fantasiosas"

Em posicionamento ao portal Léo Dias, a advogada do jogador, Joana Prado de Oliveira, esclareceu que a guarda legal do filho pertence ao jogador desde 2022 e classificou as acusações de Bruna como "inverídicas e fantasiosas". Ela também ressaltou que os finais de semana em que Bruna tem direito a visitação da criança são alternados, em horários entre 13 e 18 horas, e que a mãe teria dado detalhes do processo à imprensa para "causar tumulto e denegrir a moral e integridade" de Fernandinho. Confira a nota.