Ceará encerra "Feirão 111 anos" com mais de 4000 adesões

Iniciado no dia 27 de maio, o feirão em homenagem aos 111 anos do Vovô, fez com que o clube atingisse a marca de 43 mil sócios

Durante o período promocional, o clube registrou 4.369 adesões e renovações de planos, impulsionadas por uma série de atrações voltadas à torcida. Entre elas, destaque para a presença de jogadores do elenco , que participaram de sessões de fotos com os torcedores , além de shows e distribuição de chope em ações organizadas pela equipe que gerencia o programa de sócios.

O Ceará finalizou neste domingo, 8, o "Feirão 111 anos" , evento especial em comemoração ao aniversário de 111 anos da instituição. Iniciada em 27 de maio, a ação resultou em um expressivo aumento no número de associados ao programa Sócio Vozão , que agora conta com mais de 43.800.

Um dos principais destaques do feirão foi a migração significativa de torcedores do plano "Time do Povo" para o "Campeão da Popularidade", refletindo uma mudança de perfil entre os afiliados. Atualmente, os valores dos planos variam entre R$ 70 e R$ 200.

Os sócios-torcedores do Vovô têm direito à entrada garantida em todas as partidas com mando do clube, além de acesso a experiências exclusivas em dias de jogo, como o “aquecimento alvinegro” e o “camarote Sócio Vozão”. O time alencarino ainda oferece diferentes modalidades de adesão, incluindo os planos "Consulado Alvinegro" e o próprio "Time do Povo".

Outros benefícios disponibilizados incluem 15% de desconto em produtos oficiais, conversão de 50% da mensalidade em cupons para aplicativos de delivery e condições especiais por meio do Clube de Vantagens, ampliando o valor agregado à adesão.