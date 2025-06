Ceará sub-17 é vice-campeão em torneio de base na França

O certame contava com a participação dos tradicionais clubes franceses Lyon e PSG, além do Porto, de Portugal

O Alvinegro empatou com a equipe portuguesa em 1 a 1 no tempo regulamentar e foi derrotada por 5 a 4 nas penalidades máximas. A equipe comandada pelo ex-zagueiro Tiago Alves foi responsável pela estreia do Vovô em competições internacionais de base.

A equipe sub-17 do Ceará foi derrotada pelo Braga nos pênaltis e se consagrou vice-campeã do torneio Festival D’Armor, torneio francês de categorias de base. O duelo aconteceu na tarde desta segunda-feira, 9, em Plougonvelin, na França.

A base alvinegra empatou sem gols os dois primeiros jogos no certame, contra os franceses Reims Le Havre respectivamente. Na terceira rodada, o Ceará venceu o holandês Sparta Rotterdam por 1 a 0 e se classificou em seu grupo após superar o Porto, de Portugal, por 2 a 0.

Após se classificar em um grupo que contava com PSG e Lyon, o Vovô enfrentou o francês Lorient na semifinais, vencendo o jogo por 2 a 1. A equipe saiu do torneio invicta, tendo vencido três jogos e empatado outros três. Os artilheiros da equipe no certame foram Breno e Kelvyn, cada um com dois gols.

Atletas que foram relacionados para o torneio:

Pedro Ryan, Pegoraro, Kaiky, Ryan Gabriel, Ricardo, Bruno Gigante, Danilo Mancha, Pietro, Breno, Alvaro Kayo, Kuririn, Wallace, Felipe Leite, Caue Felipe, Ernesto, Gustavo Bolinha, Kelvyn Reis, Neto.