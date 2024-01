Jornal português destaca atuação de Arthur Cabral no Benfica: "O Rei chegou de bicicleta"

Um dos mais tradicionais periódicos desportivos de Portugal, o jornal A Bola, destacou a atuação do atacante Arthur Cabral no último jogo do Benfica, diante do Estrela Amadora, na noite dessa segunda-feira, 29. Em jogo válido pela 19ª partida da Liga Portugal, o atleta brasileiro foi eleito o melhor jogador da goleada de 4 a 1 após marcar um belo gol de bicicleta e dar uma assistência.

O jornal A Bola ressaltou a atuação do ex-Ceará com a seguinte manchete: “Destaques do Benfica: O rei chegou de bicicleta”. Na reportagem, o periódico faz uma análise sobre os atletas que disputaram a partida contra o Estrela Amadora.